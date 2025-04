13 aprilie: Rodica Mandache, actrița română de teatru, film și televiziune, împlinește 82 de ani

Rodica Mandache s-a născut pe 13 aprilie 1943, la Iaşi, acolo unde și-a și început studiile. A jucat în numeroase piese de teatru pe marile scene din Bucureşti, fiind una dintre cele mai iubite ale Teatrului Naţional şi Odeon.

1452: Pacea de la Adrianopol

A fost încheiată Pacea de la Adrianopol, între Iancu de Hunedoara şi Imperiul Otoman, prin care turcii se obligau să înceteze atacurile asupra Ţării Româneşti, Transilvaniei, Ungariei şi Serbiei şi să nu ridice noi fortificaţii de-a lungul Dunării.

1519: S-a născut Caterina de Medici, regină a Franței

Caterina de' Medici a fost regina Franței și soția regelui Henric al II-lea al Franței, precum și mamă a trei regi aparținând Casei de Valois.

S-a născut în Italia, purtând numele de Caterina Maria Romola di Lorenzo de' Medici, iar mai târziu a trăit în Franța sub numele Catherine de Médicis.

Mai întâi regină, apoi regentă a Franței, Caterina a fost o figură emblematică a secolului al XVI-lea. Numele său este legat de războaiele religioase.

Rolul său în masacrul din Noaptea Sfântului Bartolomeu face din ea o figură controversată, chiar și în prezent.

1695: A murit fabulistul şi moralistul francez Jean de La Fontaine

Jean de La Fontaine a fost un scriitor francez născut în 1621 la Château-Thierry și considerat cel mai mare fabulist al literaturii franceze. A studiat dreptul, dar s-a orientat către literatură și a frecventat cercuri intelectuale influente din Paris. A devenit membru al Academiei Franceze în 1684.

Este cunoscut mai ales pentru cele 12 cărți de fabule publicate între 1668 și 1694, inspirate din tradiția lui Esop, Fedru și din poveștile orientale. Fabulele lui, scrise în versuri, transmit lecții morale prin intermediul unor animale care reflectă comportamente umane. Printre cele mai celebre se numără „Corbul și vulpea”, „Greierele și furnica” și „Lupul și mielul”.

Stilul său este elegant, ironic și plin de înțelepciune. Prin fabulele sale, La Fontaine a criticat viciile societății și a promovat valori precum inteligența și modestia. A murit la Paris la data de 13 aprilie 1695, lăsând în urmă o operă cu valoare universală, studiată și astăzi în școli din întreaga lume.

1886: S-a născut pictorul român Nicolae Tonitza

Nicolae Tonitza a fost un pictor, caricaturist, litograf, gravor, ceramist, grafician și cronicar de artă român. S-a născut la 13 aprilie 1886, la Bârlad.

Nicolae Tonitza este unul dintre cei mai mari pictori ai României din toate timpurile, interpret al „tristețelor luxuriant colorate”. Este considerat liderul generaţiei sale de artişti, din care au făcut parte Ressu, Iser, Petraşcu sau Palladi, remarcându-se prin complexitatea activităţilor pe care le-a abordat: pictură, desen, caricatură, olărit, pictor scenograf, scriitor şi cronicar plastic.

A impresionat prin felul în care a suprins în lucrările sale tonurile luminii şi farmecul atmosferei, atât în ţară dar şi peste hotare, prin expoziţiile prezentate la München, Paris, Roma, Veneţia şi Genova. Tonitza a murit la 27 februarie 1940, la București.

1906: S-a născut prozatorul și dramaturgul irlandez Samuel Beckett

Samuel Beckett a fost un dramaturg, nuvelist și poet irlandez de expresie engleză și franceză.

În anul 1969 a fost distins cu premiul Nobel pentru literatură. Motivarea Comitetului Nobel: „pentru scrisul său, care – în forme noi pentru roman și dramă – în lipsa omului modern capătă înălțare”.

Beckett s-a născut la 13 aprilie 1906, la Dublin, Irlanda, însă a studiat și a predat la Paris unde s-a stabilit în 1937.

Piesele lui aparțin teatrului absurdului. Beckett a îmbinat umorul nostalgic cu un sentiment devastator de durere și înfrângere. „En attendant Godot” („Așteptându-l pe Godot”) (1952) și „Fin de partie” („Ultimul joc”) (1957) rămân două dintre cele mai controversate piese ale lui Beckett. A decedat la 22 decembrie 1989 în Franța.

1930: S-a născut Sergiu Nicolaescu, regizor, actor, producător de film şi om politic român

Sergiu Nicolaescu, reputat regizor, actor, producător de film şi scenarist, s-a născut la 13 aprilie 1930, la Târgu-Jiu.

La vârsta de cinci ani a plecat din oraşul natal împreună cu familia, care şi-a stabilit reşedinţa la Timişoara, oraşul în care marele regizor a copilărit. A făcut ultimele patru clase de liceu în doi ani, iar în 1948, la terminarea liceului, a intrat la trei facultăţi: Belle Arte, Politehnică şi Şcoala de Ofiţeri de Marină. A absolvit Politehnica în 1952, devenind inginer, meserie pe care a practicat-o la Studioul „Al. Sahia” până în 1965, intrând astfel în lumea filmului.

Din 1989 s-a implicat în politica, fiind senator social-democrat în mai multe legislaturi. A dobăndit celebritate internațională atât ca regizor, cu filme ca „Dacii” sau „Mihai Viteazul”, cât și a actor, cu rolul comisarului Miclovan – de la care a rămas celebră replica: „Un fleac. M-au ciuruit”

„Memoria trandafirului” (1962), „Nea Mărin miliardar” (1979), „Ultima noapte de dragoste” (1980), „Orient Express” (2004), „Poker” (2010) sunt câteva dintre filmele istorice realizate de Sergiu Nicolaescu de-a lungul a peste 40 de ani de carieră. Fiecare dintre aceste filme are în spate o poveste. Cenzurate sau nu de regimul comunist, multe dintre aceste pelicule au rămas un reper în cinematografia românească.

Mircea Albulescu spunea la moartea lui Sergiu Nicolaescu: „Va fi în viaţă prin milioanele de oameni care i-au văzut filmele“.

1943: S-a născut Rodica Mandache, actriță română de teatru, film și televiziune

Rodica Mandache s-a născut pe 13 aprilie 1943, la Iaşi, acolo unde și-a și început studiile. De la Liceul „Oltea Doamna“, pe care l-a absolvit (astăzi „Mihai Eminescu“), a plecat cu gândul, de nimeni știut, să cucerească lumea teatrului și a filmului.

„Era un liceu de fete, un liceu frumos. Eram mândră că eram acolo. Toată clasa ar fi vrut să facă Teatru. (Colegele) erau îndrăgostite de teatru, de film. Era o fascinaţie care pe vremea aceea era foarte fierbinte. Faptul că am făcut numai eu mă face aşa, într-un fel, exponentul lor. Nu cred că recitam ceva în timpul şcolii. Ţineam asta ca pe un mare secret, nu voiam să se ştie. Era ceva intim, era ceva al meu. (...) La asta m-am gândit de la începutul începutului. Nici nu cred că m-am gândit – eram sigură că o să fac asta. Cred că aş fi fost repetentă în orice altă meserie”, povestea actrița, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“.

În 1964 a absolvit studiile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“, la clasa profesorului Octavian Cotescu.

Rodica Mandache a jucat în numeroase piese de teatru pe marile scene din Bucureşti, fiind una dintre cele mai iubite ale Teatrului Naţional şi Odeon. Unul dintre rolurile sale de referinţă este cel din piesa scrisă Tudor Muşatescu „Visul unei nopţi de iarnă“, în care a jucat alături de Florin Piersic, cu care a avut o relaţie specială pe scenă.

„Dacă apuci să joci în piesa asta, niciun rol nu se mai ridică la oferta pe care ţi-o fac cele două roluri. Foarte important a fost regizorul Dan Necşulea, un coleg de-ai mei din facultate. Cred că de asta m-a distribuit, că mă ştia din facultate. Însă cel mai important a fost Florin Piersic. El are o mare calitate: în clipa în care joacă cu o actriţă, o ridică cu cinci etaje mai sus de acolo de unde este ea. Eu aşa am fost. Eram o actriţă bună, jucam. Dar după ce am jucat cu el, am fost mutată într-un loc mai sus. Lui i-a plăcut atât de mult rolul meu încât a făcut toate eforturile să fiu în partea mea de sus. Nu cred că mi-ar fi ieşit aşa de bine dacă el nu era. Am rămas un cuplu. Toate generaţiile au văzut piesa”, mărturisea actrița.

De-a lungul timpului a jucat şi în filme româneşti celebre, precum „Astă seară dansăm în familie“, „Un comisar acuză“ sau „Nea Mărin miliardar“.

În 2007 a primit Premiul UNITER pentru „Cea mai bună actriţă într-un rol secundar“.

1948: A fost promulgată Constituţia Republicii Populare Române

La 13 aprilie 1948, Marea Adunare Naţională a votat Constituţia Republicii Populare Române, prima constituţie postbelică a României, care reflecta caracterul de tranziţie al perioadei pe plan economic şi social.

Constituția Republicii Populare Române din 13 aprilie 1948 este prima constituție a României din perioada comunistă. A fost în vigoare până la adoptarea Constituției din 1952. A fost ales un nou prezidiu, în frunte cu C.I. Parhon, şi un nou guvern, condus de dr. Petru Groza.

Deși nu a menționat explicit, ea a abrogat Constituția României din 1938. Aceasta era împărțită în 10 titluri ce se refereau la:

Republica Populară Română, structura social-economică a statului, drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor, Marea Adunare Națională ca organ suprem al puterii de stat, organele administrației de stat, organele locale ale puterii de stat, organele judecătorești, reguli privind stema, sigiliul, drapelul și capitala statului. Modificarea se putea face la propunerea guvernului sau a unei treimi din membrii Marii Adunări Naționale. În ceea ce privește revocarea acesteia, era posibilă doar posibilitatea revocării reprezentanților poporului prin voința alegătorilor. Revocarea se făcea doar în condițiile stabilite de lege.

1993: A murit Francisc Munteanu, scriitor, regizor și scenarist de film român

Francisc Munteanu s-a născut la 9 aprilie 1924, în Vețel, județul Hunedoara. A fost un scriitor, scenarist și regizor român, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în literatura și cinematografia românească.​

În tinerețe, a avut diverse ocupații, inclusiv ucenic lăcătuș la Reșița, muncitor și marinar pe Dunăre. Ulterior, a lucrat ca redactor la ziarul „Patriotul” din Arad și a ocupat funcția de inspector general în Direcția teatrelor din Ministerul Artelor și Informațiilor. ​

Francisc Munteanu a publicat peste 30 de volume, incluzând nuvele precum „Lența”, „Ciocârlia”, „Hotel Tristețe” și „Cerul începe la etajul trei”. Printre romanele sale se numără „A venit un om”, „Barajul”, „Dacă toți copacii ar fi la fel”, „Dincolo de ziduri”, „Patru zile fierbinți” ș.a. În 1955, a primit Premiul de Stat al României pentru romanul „În orașul de pe Mureș”.

În cinematografie, Munteanu a debutat ca scenarist în 1959 cu filmul „Valurile Dunării”, regizat de Liviu Ciulei, care a obținut Marele Premiu la Festivalul Internațional de la Karlovy Vary în 1961. Ulterior, a devenit regizor la Studiourile Cinematografice Buftea, realizând filme notabile precum „La vârsta dragostei” (1963), „La patru pași de infinit” (1964) ș.a.

De asemenea, a fost vicepreședinte al Asociației Cineaștilor din România (ACIN) și director general al teatrelor. Francisc Munteanu este recunoscut pentru descoperirea talentului actorului Costel Băloiu, interpretul rolului principal din serialul „Pistruiatul”.

A decedat la 13 aprilie 1993, la București. În 2024, cu ocazia centenarului nașterii sale, personalitatea lui Francisc Munteanu a fost omagiată în comuna natală Vețel, printr-un eveniment special la care a participat și actorul Costel Băloiu. ​