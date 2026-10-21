Ludovic Orban, acuzații grave la adresa președintelui Nicușor Dan: „Serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă”. Replica SRI

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban afirmă că președintele Nicușor Dan s-ar fi apropiat de PSD în perspectiva obținerii sprijinului social-democraților pentru un al doilea mandat la Cotroceni, în schimbul participării partidului la guvernare. Orban susține că șeful statului ar avea încredere în PSD pe baza unor presupuse garanții oferite de serviciile de informații. SRI a reacționat, calificând acuzațiile privind implicarea sa în jocurile politice drept nefondate și iresponsabile.

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Invitat marți seară la TVR, Ludovic Orban a susținut că apropierea președintelui de social-democrați ar fi început cu mult înaintea recentelor evoluții politice. În opinia fostului consilier prezidențial, colaborarea ar fi urmărit înlăturarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului și refacerea unei coaliții PSD-PNL.

„Nicuşor conspiră de un an de zile cu PSD-ul cum să aducă PSD-ul la putere”, a afirmat Orban, care a descris actuala formulă guvernamentală drept „guvern PSD cu nişte plombe naive care s-au băgat în aventura asta fără să ştie în ce se bagă”.

Fostul premier a susținut că schimbarea lui Bolojan ar fi fost parte a unui plan convenit între președinte și PSD.

„A fost un plan al preşedintelui Nicuşor Dan făcut cu PSD ca să scape de Bolojan. Adică au pus la cale să îl schimbe pe Bolojan prin moţiune de cenzură”, a declarat acesta.

Orban a mai afirmat că desemnarea lui Adrian Veștea ar fi avut legătură cu intenția ca acesta să ajungă la conducerea PNL, în cadrul unei formule politice refăcute între liberali și social-democrați.

El a spus că a observat apropierea lui Nicușor Dan de PSD chiar în perioada în care a fost consilier al președintelui, timp de aproximativ o lună și jumătate. Orban a afirmat că propria sa „gândire strategică” era în contradicție cu direcția în care considera că se îndreaptă șeful statului.

Orban invocă presupuse garanții din partea serviciilor

Fostul consilier prezidențial susține că Nicușor Dan ar urmări să obțină susținerea PSD pentru un al doilea mandat, oferind partidului, în schimb, acces la guvernare.

Întrebat de ce crede că președintele ar avea încredere în social-democrați, în eventualitatea unei înțelegeri pentru alegerile prezidențiale din 2030, Orban a invocat presupuse garanții din partea serviciilor de informații.

„Pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor. (...) Asta cred eu”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat la ce instituții se referă, acesta a precizat: „Amândouă, şi SPP şi SRI”.

În aceeași intervenție, Orban a criticat conducerea interimară a SRI, făcând referire la persoana care asigură interimatul la conducerea instituției.

„Necunoscutul domn Ionescu, care conduce pe şestache, ilegal”, a afirmat fostul premier. În dialogul cu moderatoarea, Orban a susținut că responsabilitatea pentru situația conducerii serviciului îi revine președintelui.

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Aceste afirmații reprezintă susținerile lui Ludovic Orban; în intervenția televizată, el nu a prezentat dovezi care să confirme presupusele garanții sau implicarea serviciilor în negocieri politice.

Reacția SRI: acuzații „nefondate” și „iresponsabile”

Serviciul Român de Informații a reacționat marți seară, după declarațiile făcute de Ludovic Orban la televiziunea publică. Instituția a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi intervenit în jocurile politice și a criticat repetarea unor astfel de afirmații.

„În urma declaraţiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă şi iresponsabilă lansarea repetată în spaţiul public a unor acuzaţii nefondate, prin care instituţiei îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă”, a transmis Serviciul.

SRI a adăugat că atribuirea succesului sau eșecului unor politicieni ori formațiuni unor presupuse intervenții ale instituției este o temă recurentă în discursul public.

„Insuccesul ori succesul politic al unor formaţiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituţionale şi a consecinţelor acestora”, se arată în comunicat.

Instituția a explicat că a decis să reacționeze și din cauza limbajului folosit în mod repetat la adresa sa și a conducerii.

„Caracterul de repetabilitate în spaţiul public al limbajului suburban la adresa Serviciului şi a conducerii acestuia determină prezenta reacţie”, a precizat SRI.

Serviciul respinge acuzațiile privind conducerea sa

În comunicat, SRI a răspuns și afirmațiilor lui Orban referitoare la conducerea interimară a instituției, pe care fostul premier a descris-o drept secretă și ilegală.

„În ceea ce priveşte conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Şi în niciun caz «pe şestache». Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcţiei nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea”, a transmis serviciul.

SRI a subliniat, totodată, că nu participă la negocieri sau înțelegeri politice.

„SRI nu participă la înţelegeri politice şi îşi desfăşoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituţia României şi de lege”, se mai arată în mesaj.

Instituția a precizat că își va continua activitatea pentru protejarea securității cetățenilor și a statului, în conformitate cu legislația și cu resursele disponibile.