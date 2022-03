VIDEO Biden a ajuns la Bruxelles unde va participa la summit-uri legate de situaţia din Ucraina

Avionul Air Force One a aterizat pe aeroportul din Bruxelles după un zbor de şapte ore de la Washington. Preşedintele american a fost întâmpinat de premierul belgian Alexander De Croo.

Joe Biden va lua parte la summit-urile NATO, G-7 şi reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor din Uniunea Europeană, relatează news.ro.

Înainte să plece de la Casa Albă, Biden a precizat că el crede că ameninţarea folosirii armelor chimice în invazia din Ucraina este una reală.

La finalul celor trei summit-uri, preşedintele american va face o vizită şi în Polonia. În cadrul summit-ului NATO de joi, Biden va dezvălui noi sancţiuni impuse politicienilor şi oligarhilor ruşi, conform afirmaţiilor făcute de Jake Sullivan.

