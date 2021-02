„Ce mai faci, Michele?”: Joe Biden şi-a inaugurat contactul „direct” cu cetăţenii VIDEO

„Ce mai faci, Michele?”, a întrebat-o Biden pe femeia care i-a scris pentru a-şi împărtăşi situaţia dificilă în care se află în prezent.

Această mamă şi rezidentă a oraşului Roseville (California) a fost aleasa lui Biden pentru primul episod al contactului său „direct” cu cetăţenii.

Femeia i-a scris recent pentru a-i povesti despre experienţa sa în a căuta un nou loc de muncă. „Cum îmi spunea tatăl meu: «un loc de muncă este mereu mai bun decât un salariu». Este o chestiune de demnitate, de respect, de poziţie în societate”, i-a transmis noul preşedinte al Statelor Unite femeii din California.

Preşedintele Biden a profitat de această conversaţie telefonică pentru a-şi promova planul de relansare post-COVID-19 în valoare de 1.900 de miliarde de dolari, pe care tabăra sa se pregăteşte să-l adopte în Congres în pofida lipsei de sprijin din partea republicanilor, precum şi campania de vaccinare în masă pe care a promis-o în campanie.

Noua echipă de la Casa Albă dă asigurări că astfel de scene de comunicare vor avea loc „în mod regulat”, întrucât Joe Biden îşi doreşte să fie un preşedinte empatic, total diferit de predecesorul său, republicanul Donald Trump, acuzat de detractorii săi că s-a arătat dezinteresat de soarta a milioane de americani afectaţi de criza economică şi sanitară.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf