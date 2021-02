Printre acestea s-a numărat, cu siguranţă, decizia lui Trump de a transmite lumii nu numai că alesese Arabia Saudită drept partenerul musulman privilegiat şi de a-l desemna drept lider al mişcării decisive pe care o dorea împotriva Iranului, ci şi exonerarea absolută a liderilor saudiţi de orice tip de responsabilitate deoarece contribuţia lor era esenţială la impunerea pax americana, ca atare fiind scutiţi din start de respectarea drepturilor omului şi a Cartei ONU.

În acest sens, declasificarea de azi a raportului realizat de serviciile de informaţii americane este o dezvoltare a analizei din 2018 (realizată în principal de CIA) care spunea că există o legătură directă între între Prinţul Mohammed bin Salam, Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite şi conducătorul de facto al Regatului şi uciderea în Turcia a ziaristului Jamal Khashoggi în clădirea consulatului saudit din Istanbul. Cu greu, după oarece timp, apare şi poziţia prinţului moştenitor care admite propria responsabilitate deoarece, atenţie la formulare, „because it happend under my watch", ambiguă precizare deoarece nu se spune dacă responsabilitatea este generală, în calitate de om politic, sau personală ca ordonator direct al operaţiunii. Aceasta este marea întrebare la care veţi vedea că răspunde raportul de azi, câteva fragmente circulând deja la modul informal între ziarişti, dar fără dreptul de a publica citate. Mai sunt doar câteva ora şi vom difuza şi noi materialul. Până atunci, dacă subiectul vă interesează, puteţi lectura raportul difuzat de Agnes Callamard, Raportorul Special pe lângă Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului. Principala concluzie din acest raport despre care, în momentul publicării sale, am vorbit pe larg este că a fost vorba despre o „execuţie deliberată şi premeditată" şi că „există destule dovezi credibile privind responsabilitatea prinţului moştenitor care să justifice continuarea investigaţiei". Concluzii care se apropie de cele elaborate de cei de la CIA. Adică spunând că prinţul moştenitor saudit pare să fie aprobat şi ordonat uciderea ziaristului Khashoggi.

Chestiunea devenit extrem de neplăcută pentru Trump după ce membrii Congresului SUA au primit accesul la documentul clasificat al CIA şi, şocaţi de cele citite (cele pe care le veţi afla acum şi dvs.), legislatorii americani şi reprezentanţii unor organizaţii de apărare a drepturilor omului au cerut ca, în termen de 30 de zile, să fie declasificat şi publicat întregul raport. Trump se foloseşte de prerogativele prezidenţiale şi astfel raportul rămâne secret, invocând dorinţa de a păstra cooperarea cu Arabia Saudită şi de a promova în continuare vânzările masive de armament către Riad.



În cartea „Rage", jurnalistul Bob Woodward, pe baza unei serii de 17 convorbiri înregistrate cu Donald Trump afirmă că, vorbind despre Prinţul moştenitor Mahomed, fostul Preşedinte al SUA a spus ceva extrem de grav: „I-am savat fundul. Am fost în stare să determin Congresul să-l lase în pace. Am reuşit să-i fac să înceteze". A mai adăugat că Arabia Saudită a cheltuit milarde de dolari cumpărând produse americane, iar Prinţul este inocent. Raţionament politic exemplar bazat pe recunoaşterea primatului absolut al interesului economic asupra a orice altceva, probă această fotografie din timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă pe 20 martie 2018 când se preciza dimensiunea într-adevăr spectaculoasă a vânzărilor militare către Arabia Saudită...



Desigur, din acel moment, când aşa s-au pus lucrurile, a fost clar pentru toată lumea, în primul rând pentru aliatul israelian, că Arabia Saudită nu mai putea da înapoi şi că va fi nevoită să se constituie în vârful de lance într-o viitoare lovitură militară masivă împotriva Iranului şi în constituirea unui grup de ţări din regiune care să se angajeze direct în operaţiuni, lăsând americanilor doar rolul de susţinere logistic şi eventual lovituri aeriene, tocmai pentru a nu mai repeta umilinţele înfrângerilor din Irak şi Afganistan. Acesta era sensul simbolic al fotografiilor care au făcut ocolul lumii cu Trump şi delegaţia de consilieri participând la tradiţionalul dans arab al săbiilor dintr-o grădină a Palatului Murabba, înfrăţire între parteneri de securitate la nivel înalt, senal precursor care era menit să arate cum ar putea să arate „Noul Orient Apropiat" şi care va fi echipa de conducere aprobată de la Washington.

În timpul audierilor pentru noul său post, Avril Haines, propunerea lui Biden pentru postul de director pentru securitatea naţională a spus că va respecta - şi iată că asta se întâmplă - decizia Congresului din 2019 privind declasificarea raportului CIA privind uciderea ziaristului Khashoggi. În timpul campaniei de alegeri, Biden însuşi s-a angajat să recalibreze relaţiile dintre SUA şi Arabia Saudită, decizie luată şi din cauza celor descoperite în cazul Khashoggi. Operaţiunea a început, este anunţată ca amplă, Biden a ordonat deja încheierea vânzării de arme ofensive pe care armata saudită le-ar fi putut folosi în Yemen. Să vedem care va fi continuarea deoarece, oricum, foarte multe vor fi influenţate de faptul că SUA ia decizia declasificării raportului, una dintre cele mai importante mişcări de politică externă din această perioadă.

Să vedem cum vor reacţiona ţările aliate SUA şi cum se vor mişca ţările din Orientul Apropiat, atât la nivelul liderilor cât şi la cel al opiniilor publice. Interesant demers american, trebuie urmărite efectele care, cu absolută siguranţă, nu pot fi numai unele regionale.