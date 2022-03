Război în Ucraina. Noi tactici ale conflictului militar modern împotriva unui agresor superior numeric: „Blocada digitală” şi tehnologică

Munca lui Mihailo Fedorov, 31 de ani, a început imediat după declanşarea războiului în Ucraina - el preluând un front paralel al războiului, la solicitarea lui Zelenski - campania de a câştiga sprijinul multinaţionalelor cu afaceri în Rusia - ca parte a eforturilor de a rupe Rusia de economia globală - şi ţintind totul de la internet la accesul la IPhone-uri şi Play Station la transferuri de bani Western Union şi PayPal.

Fost antreprenor în domeniul tehnologiei, Fedorov s-a folosit de o combinaţie de instrumente digitale - de la reţele sociale la criptomonede - pentru a presa companii majore - precum Apple, Google, Netflix, Intel şi PayPal - să-şi oprească activităţile în Rusia. De asemenea, s-a implicat în crearea unu grup de hackeri voluntari care să destabilizeze site-urile publice ale Moscovei. Ministerul său a înfiinţat şi un fond în criptomonede în care reuşit să strângă 60 de milioane de dolari pentru armata Ucrainei.

Fedorov a adăugat noi arme ale războiului modern, punând bazele unui noi manual pentru conflicte militare, menit să dovedească că o ţară înarmată inferior poate folosi cu succes internetul, criptomonedele, activismul digital şi mesajele pe Twitter pentru a slăbi un agresor străin, scrie NYT.

În primul său interviu lung de la startul invaziei, pe 24 februarie, Fedorov a vorbit despre obiectivul său - să creeze o „blocadă digitală” prin care să incomodeze atât de tare viaţa în Rusia încât cetăţenii acestei ţări să înceapă să-şi spună întrebări serioase despre rostul războiului. În timp ce şi-a exprimat aprecierea pentru companiile care s-au retras din Rusia, el este convins că companii majore precum Google şi Apple pot face şi mai mult - de pildă, să taie accesul Rusiei la app stores.

În viziunea sa, blocada tehnologică şi a afacerilor „este o componentă necesară a opririi agresiunii”, el respingând ideea că acţiunile sale riscă să înstrăineze orăşenii ruşi, adică acei cetăţeni cei mai dispuşi să se opună conflictului.

„Credem că, atâta vreme cât ruşii rămân tăcuţi, ei sunt complici ai agresiunii şi ai uciderii populaţiei noastre”, a spus el prin videoconferinţă dintr-o locaţie nespecificată din Kiev.

Retragerea companiilor multinaţionale majore precum Meta şi McDonald’s din Rusia, pe fondul ororii şi revoltei provocate de războiul Rusiei, a contribuit la izolarea Rusiei, dar un rol central l-au avut şi sancţiunile economice impuse de SUA, UE şi alte ţări.

Experţi precum Peter Singer, profesor la Center on the Future of War, la Arizona State University sunt de părere că eforturile lui Fedorov au „fost uluitor de eficiente” în ceea ce priveşte determinarea acestor companii să-şi revizuiască legăturile cu Rusia.

„Nicio celebritate, cu atât mai puţin o naţiune, nu au fost atât de eficiente în a convoca branduri arătându-le degetul astfel încât acestea să acţioneze moral”, a spus Singer, adăugând că Ucraina şi-a perfecţionat un fel de „cancel culture” de război.

În interviul de 45 de minute pe Zoom, Fedorov, purtând un hanorac larg cu fermoare negre, are în faţă un perete cu placaje de lemn. Doarme aproximativ trei până la patru ore pe noapte, a spus el, adesea întrerupt la fiecare 30 de minute de alertele iPhone-ului său de lângă pat. Mărturiseşte că este îngrijorat pentru tatăl său, care s-a aflat la terapie intensivă în ultima săptămână după ce o rachetă a lovit casa vecină.







„Războiul a venit şi mi-a bătut la uşă personal.”





Fedorov a crescut în orăşelul Vasilivka din sudul Ucrainei, lângă râul Nipru. Înainte de a intra în politică, a înfiinţat o companie de marketing digital numită „SMMSTUDIO”.

Aşa a ajuns să lucreze, în 2018, pentru Zelenski, pe atunci un actor care depunea o candidatură neaşteptată la preşedinţia Ucrainei. Fedorov a devenit directorul campaniei sale digitale, folosind reţelele sociale pentru a-l înfăţişa pe Zelenski drept un simbol tineresc al schimbării.





Ales preşedinte în 2019, Zelenski l-a numit pe Fedorov, pe atunci în vârstă de 28 de ani, ministru al Digitalizării. După ce Rusia a invadat Ucraina, Fedorov a început imediat să facă presiuni asupra companiilor de tehnologie să se retragă din Rusia. A luat decizii cu sprijinul lui Zelenski, a spus el, iar cei doi ţin legătura zilnic.





„Este timpul să ne situăm de o parte, fie de partea păcii, fie de partea terorii şi crimei”.





Pe 25 februarie, Fedorov a trimis scrisori către Apple, Google şi Netflix, cerându-le să restricţioneze accesul la serviciile lor în Rusia. La mai puţin de o săptămână, Apple a încetat să mai vândă iPhone-uri noi şi alte produse în Rusia.





A doua zi, Fedorov i-a trimis un mesaj pe Twitter lui Elon Musk, fondatorul Tesla şi SpaceX, cerându-i ajutor pentru implementarea sistemelor de internet prin satelit Starlink în Ucraina. Tehnologia îi putea ajuta pe ucraineni să rămână online chiar dacă Rusia ar fi deteriorat principala infrastructură de telecomunicaţii a ţării. La două zile după ce l-a contactat pe Musk, un transport de echipamente Starlink a sosit în Ucraina.





De atunci, Fedorov a comunicat periodic prin SMS-uri cu Musk.





Fedorov a vorbit la telefon luna trecută şi cu Karan Bhatia, unul din vicepreşedinţii Google. Între timp, Google a făcut mai multe modificări, inclusiv restricţionarea accesului la anumite funcţii Google Maps despre care Fedorov a spus că reprezintă riscuri pentru siguranţă, deoarece ar putea ajuta soldaţii ruşi să identifice mulţimile de oameni. Google a decis apoi să suspende şi vânzările de alte produse şi servicii, iar vineri a blocat accesul pe YouTube la media de stat rusă la nivel global.





Fedorov a comunicat prin email şi cu Nick Clegg, şeful afacerilor globale la Meta, compania ce deţine Facebook şi Instagram.





Baterea obrazului acestor companii a fost eficientă, a spus Fedorov, deoarece companiile sunt „şi emoţionale, şi raţionale în luarea deciziilor”.





Dar, char dacă multe companii au oprit afacerile în Rusia, se poate face mai mult, a spus el. Apple şi Google ar trebui să nu mai ofere acces la aplicaţiile din magazinele lor. Software-ul produs de companii precum SAP e folosit de zeci de companii ruseşti, a menţionat el.





În multe cazuri, guvernul rus se rupe singur de lume, inclusiv blocând accesul la Twitter şi Facebook. Vineri, autorităţile ruse de reglementare au declarat că vor restricţiona şi accesul la Instagram, şi au declarat Meta o organizaţie „extremistă”.





Unele grupuri ale societăţii civile ruse s-au întrebat dacă nu cumva tactica lui Fedorov ar putea avea consecinţe nedorite. „Restricţiile pot fi folosite în tiranie, nu în democraţie”, a declarat Internet Protection Society, un grup pentru libertatea internetului din Rusia, într-o declaraţie la începutul acestei săptămâni. „Sancţiunile care perturbă accesul poporului rus la informaţii nu fac decât să întărească regimul lui Putin”.





Fedorov e însă de părere că este singura modalitate de a împinge poporul rus la acţiune.

„După ce rachetele de croazieră au început să zboare peste casa mea şi peste casele multor alţi ucraineni şi, de asemenea, lucrurile au început să explodeze, am decis să trecem la contraatac”, a spus el.





Munca lui Fedorov este un exemplu al atitudinii ucrainiane de a face tot ce e nevoie împotriva unei armate ruse superioare numeric, a spus Max Chernikov, un inginer de software care sprijină grupul de voluntari cunoscut sub numele de Armata IT a Ucrainei.





„El se comportă ca orice ucrainean – dă tot ce are mai bun şi chiar mai mult”, a spus el.

Fedorov, care are o soţie şi o fiică de câţiva ani, spune că a rămas plin de speranţă în ceea ce priveşte rezultatul războiului.





„Adevărul este de partea noastră”, a adăugat el. „Sunt sigur că vom câştiga”.