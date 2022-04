Război în Ucraina. Momentul în care două bombe cad la câţiva metri de o femeie, pe stradă VIDEO

Imaginile apărute pe reţelele de socializare sunt din Harkov. Întâmplarea a avut loc duminică dimineaţa.

Pe imaginile surprinse de camera de supraveghere se observă cum două bombe explodează aproape de femeia care traversa o stradă pustie. Femeia cade la pământ, fiind acoperită de un nor de praf.

To people who do not believe in miracles. In Harkiv a woman survived after two shells exploded right next of her. Seemingly she was not even wounded. #UkraineRussiaWar #harkov #Ukraine️ pic.twitter.com/f5nstrC663