Muzeul Ivankiv de la nord de Kiev şi colecţia sa de artă naivă, incendiate de ruşi. Profesori universitari americani: „O catastrofă culturală”

În a şasea zi a invaziei de către trupele ruse în Ucraina, emoţia i-a copleşit pe conservatorii şi amatorii de artă văzând imaginile din Ivankiv, aflat pe drumul către frontieră şi Kiev.

Situat la 80 de kilometri nord-vest de Kiev, muzeul local, înfiinţat în 1981 şi recent renovat, a fost incendiat de trupele ruse.

Tonight in Ivankіv near Kyiv, the Russian occupiers destroyed a local museum which housed the unique works of Maria Pryimachenko, a world-famous Ukrainian folk artist in the genre of "naive art". Having no culture of their own, they destroy all the heritage of other nations. pic.twitter.com/91ZMBSfsQo