LIVE TEXT Război în Ucraina, ziua 50. Rusia nu mai poate produce rachetele sale hipersonice.

UPDATE 04.15 Rusia a luat ostatice echipajele a încă două nave din Mariupol a anunţat comisarul Radei Supreme pentru drepturile omului, Lyudmila Denisova, pe Facebook.

„Pe teritoriul portului maritim Mariupol, membrii echipajelor navelor” Azburg „sub pavilionul Republicii Dominicane şi Lady Augusta „sub pavilionul Jamaicăi au fost luaţi ostatici de armata rusă”, a spus ombudsmanul.

„Pe 10 aprilie, membrii echipajului a două nave: „Azburg” – 12 marinari, cetăţeni ai Ucrainei – şi „Lady Augusta”, al cărei echipaj este format din cetăţeni sirieni, numărul lor necunoscut, ocupanţii au capturat şi dus temporar în oraşul Doneţk", a spus Denisova.

UPDATE 03.54 Rusia nu mai poate produce propriile rachete „hipersonice” Dagger. Şeful Centrului de Cercetări Militare şi Juridice, Alexander Musienko, a spus că Rusia este lipsită de posibilitatea de a continua programele pentru producţia de arme moderne, cum ar fi „Dagger” („Pumnalul” -sistemul rusesc de rachete hipresonice de aviaţie).

„Rusia este lipsită de astfel de oportunităţi de a produce rachete moderne sau de a le moderniza pe cele existente. Pentru că dacă industria rusă de apărare a avut probleme înainte cu datorii la bănci, cu neîndeplinirea, omenzilor de apărare în Rusia în 2018-2019, acum, când Occidentul impune sancţiuni suplimentare industriei de apărare a Rusiei, o privează efectiv de accesul la elementele cheie necesare modernizării şi producerii de arme moderne”, a spus Musienko. El a menţionat că ţările asiatice cu care Rusia încerca să stabilească contacte, nu au vrut să aibă de-a face cu ei.

Astăzi putem spune că, Rusia este de fapt lipsită de componente, materii prime şi elemente necesare pentru a continua astfel de programe precum „Pumnalul” şi altele asemenea etc. Prin urmare, pentru noi este un semnal pozitiv în sensul că, tehnologia şi oportunităţile de producţie pentru a-şi reface arsenalele sunt într-o scădere din ce în ce mai accentuată”, a spus şeful Centrului pentru Cercetări Militare şi Juridice.

Potrivit presei ruse, „Dagger” (Pumnalul) este un complex de rachetă aerobalistică hipersonică de înaltă precizie, creat pe baza unui interceptor de luptă cu rază lungă de acţiune îmbunătăţit MiG-31 - MiG-31K. otrivit armatei ruse, este capabil să lovească ţinte la o distanţă de peste 2.000 km, în timp ce se spune că ar fi capabil să depăşească toate sistemele de apărare anti-aeriană şi antirachetă existente şi dezvoltate.

UPDATE 03.10 Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse a raportat că, în urma unui incendiu la crucişătorul purtător de rachete „Moskva”, muniţia a detonat, iar nava a suferit avarii grave. Echipajul a fost evacuat. Cauza incendiului este în curs de investigare.

De menţionat că nava fanion a Flotei sovietice din Marea Neagră, din al 2-lea Război Mondial, distrugătorul „Moskva” este pe fundul Mării Negre, fiind scufundat undeva la câteva mile în faţa portului Constanţa. Se pare că navelor cu numele „Moskva” nu le este de prea bun augur Marea Neagră.

