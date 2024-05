Tendință surprinzătoare la Hollywood: numărul scenelor de sex din filme a scăzut cu 40% față de începutul anilor 2000

Apariția unor filme explicite precum Poor Things sau All of Us Strangers a fost prevestită ca marcând o renaștere a sexului pe ecran – în fața unei lipse de interes a publicului generației Z. Cu toate acestea, un nou raport sugerează că, de fapt, scenele de sex de la Hollywood sunt în declin rapid: există aproape 40% mai puțin conținut sexual în filmele importante decât era la începutul mileniului.

Comandat de The Economist, raportul a adunat date despre cele 250 de filme cu cele mai mari încasări în fiecare an din 2000 și a constatat că filmele lansate în 2023 aveau puțin peste 60% din conținutul erotic găsit în primele 250 în 2000. Clasificate după gen, declinul a fost cel mai accentuat în filmele de acțiune (o scădere de aproximativ 70% în aceeași perioadă) – în timp ce filmele romantice au înregistrat schimbări mult mai puține, cu o scădere de puțin sub 20%, potrivit The Guardian.

În același timp, procentul de filme cu cele mai mari încasări fără conținut sexual a crescut semnificativ, de la aproximativ 18% în 2000 la 46% în 2023. Raportul concluzionează că acesta este „cel mai mare factor al acestei reduceri a conținutului sexual” – nu numai că sunt mai puține acte sexuale pe ecran, dar sunt concentrate în proporțional mai puține filme.

Raportul sugerează o serie de motive posibile din spatele declinului scenelor de sex, inclusiv schimbări în gustul publicului cu o „preferință pentru conținut care fie evită cu totul temele sexuale, fie le tratează cu mai multă subtilitate”; îngrijorarea că scenele de sex ar putea avea un impact asupra lansării la nivel mondial „care ar rezulta în evaluări de vârstă sau cenzură mai restrictive, reducând astfel acoperirea potențială a unui film”; și influența din ce în ce mai mare a „coordonatorilor de intimitate”, reflectând disconfortul actorilor față de numărul de scene de sex solicitat anterior de la ei.