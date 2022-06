LIVE TEXT | Război în Ucraina. Momentul în care o localitate din Doneţk este bombardată VIDEO

UPDATE 06.23 Atacul asupra Slaviansk: Rusia se confruntă cu dificultăţi semnificative - ISW

Până în prezent, trupele ruse au făcut puţine progrese la nord de Slaviansk. Acest lucru a fost declarat de Institutul American pentru Studii de Război (ISW).

„Încercarile Rusiei de a ataca Sloviansk vor fi probabil îngreunate de râul Seversky Doneţ, pe care trebuie să-l traverseze cu succes la nord (lângă Svyatogorsk-Tetyanivka) şi la est (lângă Raigorodko) de Slovyansk”, au spus cei de la ISW.

Încercările anterioare ale Rusiei de a forţa Seversky Doneţ s-au terminat prost, dar acum debitul râului s-a micşorat din cauza căldurii.

Raportul mai precizează că Rusia continuă să încerce să împingă trupele ucrainene din Severodoneţk sub acoperirea focului de artilerie grea. Zonele rezidenţiale ale oraşului sunt sub control rusesc, dar Forţele Armate ţin apărarea în zona industrială sub foc constant de artilerie şi aerian.

În mod similar, trupele ruseşti avansează în direcţia Bakhmut, înregistrând succese parţiale în aşezările Komyshuvakha şi Rota.

UPDATE 05.51 Bombardarea localităţii Makiivka, regiunea Doneţk a fost surprinsă de camerele de filmat.

UPDATE 04.43 Recolta în Ucraina, anul viitor ar putea fi cu 40% mai mică - Ministerul Politicii Agrare

Anul viitor, recolta Ucrainei ar putea fi cu până la 40% mai mică, din cauza invaziei ruseşti pe scară largă. Până în prezent, Ucraina a pierdut 25% din terenul arabil. Acest lucru a fost raportat către CNN de către ministrul adjunct al politicii agricole şi alimentaţiei din Ucraina, Taras Vysotsky.

„Am pierdut 25% din teren arabil. Din punct de vedere al volumului, bineînţeles, mai mult. Ne aşteptăm ca recolta să fie cu aproximativ 35%-40% mai mică decât în ​​anii precedenţi, ceea ce înseamnă cu aproximativ 30 de milioane de tone mai puţin, adică, aproape jumătate din recolta de anul trecut”, a spus Vysotsky.

El a mai precizat că Rusia a furat aproximativ 500.000 de tone de cereale în teritoriile ocupate .

UPDATE 02.25 Cum pot elibera Forţele Armate Ucrainiene Hersonul şi Melitopolul de sub ocupaţie, fără asalt

Astăzi, Forţele Armate ale Ucrainei acţionează foarte corect în toate direcţiile. Dar odată cu apariţia armelor occidentale, aceştia vor putea să se mişte şi mai activ şi să conducă nu o ofensivă tactică, ci o ofensivă strategică, inclusiv în regiunile Herson şi Zaporojie. Acest lucru a fost declarat de şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei în 2005-2010, generalul de armată Mykola Malomuzh, relatează Obozrevatel.

Potrivit acestuia, dacă armata ucraineană va reuşi să străbată coridorul către mare, va crea condiţii pentru încercuirea ocupanţilor ruşi. Acest lucru, în opinia sa, va permite eliberarea Hersonului, Melitopolului şi a altor aşezări de sub ocupaţie, chiar şi fără asalt.

„Folosind cea mai recentă tehnologie care vine în Ucraina în aceste zile şi săptămâni, vom putea lovi nu numai pentru a distruge echipamentele de apărare, de exemplu, în zonele de apărare - Zaporojie, Herson. Nu trebuie să asalteze Herson, nici Melitopol, nici alte oraşe, pentru că, fiind înconjurat, inamicul va fugi ", - a notat Malomuzh.

În acelaşi timp, trupele ucrainene trebuie să lovească în alte părţi ale frontului pentru a slăbi poziţiile trupelor ruse, a spus generalul.

UPDATE 01.41 Mai multe obstacole la graniţa ruso-finlandeză

Finlanda plănuieşte să construiască mai multe bariere şi obstacole pe graniţa de peste 1300 de km pe care o împarte cu Rusia, pentru a fi mai bine pregătită în faţa ameninţărilor unui război hibrid. La acest moment, pe întreaga lungime a graniţei finlandezo-ruse, care parcurge vaste zone împădurite există doar borne de hotar, care delimitează teritoriile celor două state.

