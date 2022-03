LIVE TEXT | Război în Ucraina. A trecut o lună de la declanşarea invaziei. Zelenski face apel la întreaga lume să iasă pe străzi să protesteze

UPDATE 06.45 Forţele ucrainene au împins forţele ruseşti înapoi pe linia frontului la est de Kiev, a declarat un înalt oficial american din domeniul apărării, potrivit CNN.

Forţele ruseşti se află la aproximativ 55 de kilometri de centrul oraşului Kiev spre est, o creştere cu 25-35 de kilometri faţă de aceeaşi locaţie de ieri, a precizat oficialul.

La nord-vest de centrul oraşului Kiev, forţele ruseşti "sapă şi stabilesc poziţii defensive", dar nu s-au apropiat mai mult de centrul oraşului Kiev de-a lungul acestei linii, a adăugat oficialul.

Trupele rămân la o distanţă de 15-20 de kilometri de centrul oraşului Kiev, la nord-vest.

În acelaşi timp, oficialul a declarat că forţele ruseşti devin mai active în partea de est a Ucrainei, în zona Donbas, afirmând că au "aplicat mult mai multă energie" în regiunile Luhansk şi Doneţk, cele două zone pe care Kremlinul le-a declarat republici independente înainte de invazia de luna trecută.

"Începem să îi vedem cum se cam înghesuie în jurul Kievului, dar încearcă într-adevăr să treacă mai mult în ofensivă decât până acum, aplică mai multă energie în acea parte estică", a declarat oficialul.

UPDATE 06:30 Grupul de hackeri Anonymus anunţă că a piratat Banca Centrală a Rusiei. Peste 35.000 de documente urmează să fie publicate în următoarele 48 de ore.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp