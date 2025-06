Senatorul democrat din California, Alex Padilla, a povestit printre lacrimi, în plenul Senatului american, cum a fost arestat și scos cu forța de la o conferință de presă a secretarului pentru Securitate Internă, după ce a încercat să adreseze o întrebare.

Alex Padilla a relatat că a fost escortat spre conferința de presă de un membru al Gărzii Naționale și de un agent FBI, în timp ce se afla în clădire pentru o altă întâlnire oficială. Deși s-a identificat în mod repetat ca senator al Statelor Unite și a spus că dorește doar să pună o întrebare secretarului pentru Securitate Internă, Padilla susține că a fost agresat fizic și dat afară.

„Am fost scos fizic și agresiv din încăpere, deși repetam că sunt senator al SUA și că am o întrebare pentru secretar. Iar membrii Gărzii Naționale și agentul FBI care mă însoțiseră au privit în tăcere, deși știau exact cine sunt. Ați văzut filmarea. Am fost împins, tras, am încercat să-mi mențin echilibrul”, a spus el, vizibil afectat, relatează ABC News.

Senatorul a continuat cu voce tremurândă: „Am fost forțat să cad, mai întâi în genunchi, apoi cu pieptul la podea, încătușat și dus pe un coridor, întrebând în repetate rânduri: «De ce sunt reținut?» Mă rog să nu trăiți niciodată așa ceva”.

Consecințe politice și personale

Padilla a ridicat întrebări grave despre implicațiile acțiunilor administrației Trump și despre ce semnal transmite astfel de tratamente. „Dacă administrația e dispusă să facă asta unui senator al Statelor Unite doar pentru că are autoritatea de a pune o întrebare, imaginați-vă ce pot face oricărui american care îndrăznește să vorbească”, a spus el în fața colegilor senatori.

El și-a exprimat și îngrijorarea privind reacția celor dragi: „Sunt arestat? Ce va crede un oraș deja tensionat din cauza militarizării când își vede senatorul încătușat doar pentru că vrea să pună o întrebare? Ce va crede soția mea? Ce vor crede băieții noștri?”

Avertisment privind precedentul periculos

Senatorul democrat a avertizat că măsurile luate de administrația Trump în acest caz ar putea deschide calea unor abuzuri mai largi, afectând nu doar California, ci toate statele americane.

„Nu e doar o amenințare pentru California, ci pentru fiecare stat”, a declarat Padilla. „Dacă Donald Trump poate ignora guvernatorul și activa Garda Națională pentru a reprima protestele privind drepturile imigranților, o poate face și ca să vă reprime drepturile. Dacă poate trimite pușcașii marini în Los Angeles fără justificare, o poate face și în statul vostru”.

Reacția Senatului

Discursul emoționant al lui Padilla s-a încheiat cu aplauzele colegilor senatori prezenți în sală, un gest de solidaritate față de incidentul pe care acesta l-a calificat drept un abuz grav al autorității.