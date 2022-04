LIVE TEXT | Război în Ucraina. S-a aflat cum a ajutat SUA Kievul în primele zile ale invaziei ruse. Jumătate din rachetele ruseşti au fost lansate asupra Ucrainei

UPDATE 06.23 Un depozit de muniţie a luat foc în regiunea Belgorod din Rusia , lângă graniţa cu Ucraina. Guvernatorul zonei Vyacheslav Gladkov a scris despre aceasta pe Telegram.

„M-am trezit pe la 3:35 dimineaţa dintr-un sunet puternic asemănător unei explozii. Până acum niciun serviciu municipal şi regional nu a raportat cauza acestui sunet. Căutarea este în desfăşurare, voi raporta rezultatele imediat. În timp ce scriu acest mesaj, s-au mai auzit trei explozii”, a spus el.

Oficialul a adăugat ulterior că a aflat de la şeful aşezării Golovinsky că un depozit de muniţii încă arde în apropierea satului Stara Nelydivka.

"Nu există distrugeri de clădiri rezidenţiale, case. Nu există victime în rândul populaţiei civile", a spus Gladkov. Canalele Telegram Belgorod distribuie deja în mod activ fotografii şi videoclipuri cu incendiul din depozit.

Stara Nelydivka este situată la câteva zeci de kilometri de graniţa cu Ucraina. Trebuie remarcat faptul că acesta nu este primul incident de acest fel la instalaţiile militare ruseşti din ultima vreme. La 1 aprilie, un depozit de petrol din oraşul Belgorod a luat foc. Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a spus atunci că două victime ale incendiului erau muncitori ai depozitului de petrol. Un alt depozit de petrol a luat foc zilele trecute în Bryansk.

UPDATE 04.39 În zona Nikolaev, forţele armate ale Ucrainei au preluat din nou sub control deplin trei aşezări.

Satul Shiroke şi două sate - Novopetrivka şi Lyubyne - se află din nou sub controlul deplin al Forţelor Armate ale Ucrainei, a declarat Anton Geraşcenko, consilier al şefului Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, pe canalul său Telegram.El nu a precizat cu exactitate cum au fost luate aşezările sub controlul armatei ucrainene.

„Forţele armate au recâştigat controlul deplin asupra a trei sate la vest de Snihurivka: Shiroke, Lyubyne şi Novopetrivka”, se arată în comunicat.

UPDATE 03.05 Apărătorii Ucrainei au lovit poziţiile ocupanţilor, care se află în Marea Neagră, pe Insula Şerpilor. Soldaţii au lovit punctul de control şi au distrus sistemul de rachete antiaeriene inamic, „Arrow-10”, a raportat comanda operaţională „Sud” pe Facebook .

„… Pierderile totale ale inamicului pentru întreaga zi (în zona comenzii operaţionale „Sud”) sunt: ​​16 militari ruşi, 1️ tanc şi 4️ vehicule, 2️ dintre ele - blindate”, - se spune într-un comunicat.

UPDATE 01.47 Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru o posibilă agresiune rusă de pe teritoriul ocupat al Molodovei. El a spus acest lucru la un briefing comun cu directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) Rafael Mariano Grossi la Kiev, răspunzând la întrebările reprezentanţilor presei.

„În ceea ce priveşte anumite trupe ruseşti care sunt prezente constant în zona ocupată temporar a Moldovei, şi anume Transnistria, de mulţi, mulţi ani, ştim că sunt în permanentă pregătire. Şi aşteaptă un ordin. Dar le cunoaştem puterea. Iar forţele armate ucrainene sunt pregătite pentru ele şi nu se tem de ele”, a spus Zelensky.

Potrivit preşedintelui ucrainean, acesta este pe deplin de acord cu opinia preşedintelui Republicii Moldova, Maya Sandu, asupra situaţiei actuale.

UPDATE 01.30 Potrivit ONU, numărul refugiaţilor din Ucraina ar putea creşte la 8,3 milioane până la sfârşitul anului 2022. ONU a raportat că peste 5,2 milioane de ucraineni au părăsit deja ţara şi alte 7,7 milioane de oameni au fost forţaţi să-şi părăsească casele şi să plece spre regiuni mai sigure.

