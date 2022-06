LIVE TEXT | Război în Ucraina. Polonia ar putea prelua apărarea antiaeriană a regiunilor de vest ale Ucrainei. Familiile nu au nicio informaţie despre militarii ucrainieni din captivitate

UPDATE 07.01 Zelenski: Începe o săptămână istorică. O decizie pozitivă este în interesul întregii Europe

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, în discursul său către naţiune, că pentru Ucraina urmează o săptămână istorică, în care aşteaptă răspunsul cu privire la statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

“Începe o săptămână istorică. O săptămână în care vom primi răspunsul Uniunii Europene cu privire la statutul de candidată pentru Ucraina. Deja am primit o decizie pizitivă de la Comisia Europeană şi la finalul noii săptămâni vom primi răspuns de la Consiliul European. (..) Sunt convins că doar o decizie pozitivă este în interesul întregii Europe.

Voi susţine discursurile mele în această săptămână, inclusiv către europeni. Voi profita de orice oportunitate ca să susţin perspectiva europeană pentru Ucraina, pentru fiecare dintre noi, şi să strâng susţinători pentru noi”, a spus Zelenski.

El a menţionat că se aşteaptă la o ostilitate mai mare din partea Rusiei în aceste zile. “Şi nu doar ostilitate împotriva Ucrainei, ci şi împotriva celorlalte ţări europene. Ne pregătim. Suntem pregătiţi. Îi avertizăm pe parteneri”.

Zelenski a vorbit şi despre luptele din ţară. “Ocupanţii strâng forţe în direcţia Harkivului, în regiunea Zaporijie. Au lovit din nou infractructura de combustibil, vor ca situaţia legată de combustibili să se înrăutăţească. Bineînţeles, vom reacţiona. Luptele continuă în Donbas. Armata rusă foloseşte cele mai multe forţe ofensive acolo. Însă Severodoneţk, Lisichansk, Avdiivka, Krasnohorivka şi alte locuri rezistă. Aşa sunt oamenii noştri. Şi le sunt recunoscător tuturor celor a căror putere de astăzi înseamnă victoria noastră mâine”, a adăugat preşedintele ucrainean.

Comisia Europeană recomandă ca Ucraina, Republica Moldova şi Georgia să fie desemnate state candidate la aderarea la Uniunea Europeană (UE), a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, preşedinta CE Ursula von der Leyen.

UPDATE 05.31 Rusia trage în teritoriile ocupate sub pavilion fals şi adună rezerve în Zaporoje - ISW

Ocupanţii ruşi adună rezerve în Zaporoje din cauza unei contraofensive de succes a Forţelor Armate ale Ucrainei. În acelaşi timp, invadatorilor le lipsesc resursele necesare pentru a avansa în Severodoneţk. Acest lucru este menţionat în raportul ISW .

"Artileria rusă retrasă, combinată cu unităţile de infanterie probabil mici, rămâne insuficientă pentru a avansa în Severodoneţk. Trupele ruse au continuat să se pregătească pentru atacul asupra Slaviansk, la sud-est de Izyum şi la vest de Lyman", se arată în raport.

Potrivit analiştilor, ocupanţii sunt concentraţi pe întărirea poziţiilor defensive de-a lungul direcţiei de sud, din cauza recentelor contraatacuri de succes ale trupelor ucrainene de-a lungul graniţei regiunii Herson-Mykolayiv. Ruşii mută întăririle în direcţia Zaporojie.

„Este probabil ca trupele ruse să efectueze bombardamente de artilerie sub pavilion fals (ucrainean) pe teritoriul controlat de Rusia pentru a înăbuşi sentimentul ucrainean, pentru a încuraja mobilizarea şi a crea ostilitate în rândul localnicilor faţă de Forţele Armate ale Ucrainei”, au spus analiştii.

UPDATE 03.26 Rusia îşi completează grupul naval de luptă din Marea Neagră a raportal Comandamentul „Sud” al armatei ucrainiene

"În Marea Neagră, gruparea navală a inamicului şi-a completat dispozitivul. De acum sunt 3 nave de suprafaţă purtătoare de rachete de croazieră de suprafaţă şi 3 submarine, cu un arsenal total de 36 de rachete, precum şi 3 VDK", se arată în comunicat.

UPDATE 02.30 Polonia a fost mult timp în vizorul Rusiei

Polonia a fost de mult timp „o ţintă pentru Rusia”, a declarat pe Twitter reprezentantul serviciilor de securitate poloneze, Stanislaw Zharin .

"De mulţi ani, Polonia a fost vizată de Rusia, care foloseşte propaganda şi dezinformarea împotriva Poloniei. Kremlinul ia diverse măsuri, care au ca rezultat o lovitură adusă dreptului fundamental al polonezilor la propria lor statal,tate şi securitate", a spus el. Potrivit acestuia, Rusia încearcă să convingă societatea rusă şi Occidentul că Polonia nu are dreptul la statalitate, nu trebuie luată în serios de aliaţi şi ar trebui să fie o „zonă gri” între NATO şi Rusia.

Pe 18 iunie, generalul de brigadă Stanislaw Kozei, fost şef al Biroului de Securitate Naţională polonez, a declarat că dacă Rusia va continua să bombardeze zonele de graniţă ale Ucrainei cu Polonia, Varşovia ar putea prelua apărarea antiaeriană regiunilor de vest ale acesteia.

UPDATE 01.39 La Skadovsk, ocupanţii au ucis un ofiţer SES

La Skadovsk, ocupanţii au ucis un angajat al Serviciului de Stat de Urgenţă, a anunţat consilierul preşedintelui administraţiei militare regionale Herson şi adjunct al consiliului regional Herson, Serghei Khlan.

Potrivit lui Khlan, bărbatul inspecta locul exploziei, iar după muncă a fost răpit din casă de armata rusă. Ulterior a fost găsit mort.

Khlan a mai spus că invadatorii continuă să jefuiască, să terorizeze civili, să răpească şi să agreseze oameni.

UPDATE 00.42 Imagini ale luptelor din Severodoneţk

Legiunea Georgiană a publicat un clip video din timpul bătăliilor pentru Severodoneţk.

The #Georgian Legion published a video clip of the battles for #Severodonetsk.



🇬🇪🇺🇦💪 pic.twitter.com/V8viBTpdwy — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022

UPDATE 00.17 Avioanele ucrainene au distrus un grup tactic de nivel de companie

Duminică, 19 iunie, avioanele ucrainene au distrus un grup tactic de tăria unei companii de trupe ruseşti şi unul dintre bastionurile inamicului. În plus, tunarii antiaerieni ucrainieni au doborât o dronă, a declarat purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene ale ZSU, Yury Ignat.

„Forţele Aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei continuă să îndeplinească sarcini de luptă pentru a proteja suveranitatea şi integritatea Ucrainei. Ca urmare a raidurilor aeriene ucrainene, echipamentul şi forţa de luptă a grupului tactic de nivel de companie, precum şi unul dintre bastioanele în care invadatorii ruşi se adăposteauau fost distruse.

Tunarii antiaerieni ucraineni au „aterizat” o dronă inamică în ultimele 24 de ore.

UPDATE 00.01 „Nu există nicio legătură de mult timp” declară familiile apărătorilor Azovstal despre apropiaţii lor aflaţi în captivitatea rusă.

Victoria Lyashuk declară că soţul ei, tatăl ei şi soţul surorii ei sunt în prezent în captivitate - toţi au apărat Azovstal. Ea a povestit despre asta în emisiunea teletonului de informaţii.

Ştiu doar că atunci când au plecat de la "Azovstal", pe 16 mai, tră,au. Acum ştiu doar că soţul meu este pe lista prizonierilor. "Nu am avut niciun contact cu soţul meu de mult timp”, a spus ea. Ea a adăugat că nici ea, nici mama ei nu au avut veşti de tatăl ei.

„Ultima dată când au părăsit Azovstal, tatăl meu i-a scris mamei un mesaj că ei trăiesc şi că nu mai există nicio legătură”, a spus Lyashuk. Ea a spus că soţul ei este militar din 2015, iar în ultimii cinci ani familia a locuit la Mariupol, unde a servit în armată.

Şi le explic copiilor că tatăl lor este în război, îi protejează şi îi apără.Copiilor, desigur, le este foarte dor de tatăl lor şi întreabă tot timpul de el.Cea mai mică, fiica, este foarte ataşată de tată. Uneori mă duc în camera ei şi ea plânge. Când o întreb de ce, ea spune că îi este foarte dor de tatăl ei", a spus Lyashuk.

Lyashuk a subliniat că întreaga familie aşteaptă cu nerăbdare întoarcerea soţilor lor din captivitate.

"Îmi aştept tatăl şi soţul. Dacă aş putea, i-aş spune tatălui meu şi soţului meu că îi iubesc foarte mult şi sunt cei mai buni şi curajoşi", a spus ea.

În prezent se află în teritoriile ocupate temporar. Este planificat un schimb pentru a-i întoarce acasă.

Pe 6 iunie, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat că ar putea exista peste 2.500 de prizonieri de război Azovstal pe teritoriul ORDLO şi a subliniat că GUR are acum sarcina de a aduce armata acasă în viaţă.

UPDATE 22.51 Detalii despre muniţia rusă distrusă în Kryshtalevo

Ruşii au dat detalii despre distrugerile produse de armata ucraineană la depozitul de muniţii al ocupanţilor din Kryshtalevo, situat în zona ocupată a regiunii Lugansk. Potrivit unui fan al „Novorossiya”, bloggerul Andrei Morozov, cunoscut în reţea sub porecla Fighting Keith Moore, era „un depozit ce conţinea toate tipurile de muniţie, livrate prin gara Krasny Luch din Rusia”.

Bloggerul ucrainean Ihor Lachen, citând propriile surse, a mai spus că depozitul de arme conţinea "200 de tone de obuze care erau în stoc. Au aruncat totul în aer. Exploziile au durat 12 ore şi după aceea, câteva ore intermediare, cu pauze. Potrivit rapoartelor, acesta este primul cel mai mare depozit de arme din aşa-numitul" LPR”.

UPDATE 21.35 Adolescentul care a dărâmat steagul Federaţiei Ruse la Mariupol a reuşit să plece

Un adolescent care a dărâmat steagul rus la Mariupol, care a fost ocupat temporar de trupele ruse, a fost vânat de autoritaţile de ocupaţie, dar a reuşit deja să părăsească oraşul, conform consilierului primarului din Mariupol, Petro Andryushchenko.

"Acţiunile tânărului Erou al Rezistenţei de la Mariupol i-a pus pe jar pe ocupanţi. Şi nu puţin. Ameninţări în masă şi îndemnuri la răzbunare. De aşteptat. Dar eroul nostru Timothy s-a dovedit a fi un patinator celebru printre tineri. Este în siguranţă. şi în afara oraşului. Şi toată lumea îi poate mulţumi pentru actul său de curaj. Este mai puţin decât merită ", a spus într-o declaraţie.

UPDATE 20.22 Ocupanţii au tras cu rachete spre Ochakov, ucigând unul şi rănind doi civili

Ruşii au lansat rachete spre Ochakov, regiunea Mykolaiv, ucigând unul şi rănind doi civili potrivit comandamentulu operaţional „Sud”. Se ştie că ocupanţii au vrut să lovească infrastructura portuară. Cu toate acestea, au vizat şi clădirile rezidenţiale din oraş.

"În cursul zilei, avioanele inamice au tras cu rachete spre Ochakov. Rasiştii au încercat să distrugă infrastructura portuară, dar au lovit şi sectorul privat, distrugând mai multe clădiri. Două persoane au fost rănite şi un civil a fost ucis", se arată în comunicat.

UPDATE 19.00 Atacul nereuşit asupra lui Severodoneţk şi Berestov.

Invadatorii ruşi asaltează fără succes Severodoneţk, regiunea Lugansk. Acest lucru a fost raportat de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei în raportul de seară .

„În direcţia Severodoneţk, inamicul efectuează recunoaşteri aeriene non-stop acu UAV-urui Orlan-10. De asemenea, desfăşoară operaţiuni de asalt pentru a stabili controlul deplin asupra oraşului Severodoneţk.

În acelaşi timp, în direcţia Harkov, inamicul a tras intens asupra poziţiilor trupelor ucrainene cu artileria de câmp şi cu reacţie. Ocupanţii au efectuat şi recunoaşteri în forţă în zona satului Rubijne, dar nu au reuşit.

În acelaşi timp, inamicul nu a întreprins acţiuni active în direcţia Slaviansk. Accentul principal al inamicului este acumularea de resurse pentru a desfăşura o nouă ofensivă în direcţia oraşului Slaviansk. Inamicul a tras asupra poziţiilor trupelor ucrainene şi a efectuat recunoaştere aeriană cu UAV-ul Orlan-10.

Nu au fost înregistrate acţiuni active ale ocupanţilor în direcţia Lyman. În acelaşi timp, în direcţia Bakhmut, inamicul a lansat lovituri cu elicopterele în apropiere de Yakovlevka şi atacuri cu rachete în zonele Travneve, Dolomitnoye, Zaitsevo şi New York.

La periferia de est a satului Berestov, soldaţii ucraineni au respins cu succes un asalt inamic.

„Unităţile Forţelor de Apărare ale Ucrainei continuă să producă pierderi semnificative trupelor inamice şi să menţină o apărare stabilă în toate direcţiile”, a adăugat Statul Major.

UPDATE 18.15 Cine sunt oamenii lui Putin care concurează pentru furturile de cereale din Ucraina

Serviciul ucrainean de informaţii a constat că cel puţin trei oameni de încredere ai liderului de la Kremlin se luptă între ei pentru furturile de cereale din zonele ocupate de armata rusă în Ucraina. UPDATE 17.00 Maşina unui ofiţer ucrainean declarat trădător după ce a coloborat cu ruşii a sărit în aer pe stradă VIDEO

Maşina comandantului ucrainean Evgheni Sobolev, care a devenit colaborator al armatei ruse din Herson, a explodat sâmbătă dimineaţă pe o stradă din oraş, informează publicaţii ucrainene şi ruse, care menţionează mai multe postări şi informaţii oficiale publicate pe reţelele sociale. Autoturismul, un Audi A8, a fost lovit de un dispozitiv explozibil legat de un copac de pe marginea carosabilului şi detonat de la distanţă de luptători din rezistenţa ucraineană, a comunicat consilierul ministrului Afacerilor Interne din Ucraina, Anton Geraşcenko UPDATE 16.00 Armata rusă îşi regrupează grupul naval de luptă din Marea Neagră. Pe ce pune accent

Conform ultimului raport al Comandamentului „Sud” al armatei ucrainene, partea atacatoare îşi regrupează grupul naval din Marea Neagră în încercarea de a-şi minimiza pierderile. Accentul este pus pe submarine, trei nave de luptă de acest tip fiind desfăşurate în prezent în Marea Neagră. De asemenea, Rusia dispune de două nave purtătoare de rachete şi a pregătit trei nave de desant.

UPDATE 15.00 Cinci rachete de croazieră au lovit Nikolaev în ziua în care Zelenski a vizitat oraşul

Rachetele de croazieră de tip Kalibr au fost lansate din zonele ocupate de ruşi din regiunea Herson, scrie armata. Trupele ucrainene au reuşit să doboare o rachetă din cele lansate. UPDATE 14.45 Unităţi ale armatei ruse refuză să execute ordine. Ministerul britanic al Apărării explică de ce au soldaţii ruşi moralul scăzut „Unităţile combatante ale ambelor tabere sunt angajate în lupte intense în regiunea Donbas, iar moralul trupelor variază de la o unitate la alta. În cadrul forţelor ucrainene au fost înregistrate dezertări în ultimele săptămâni, în timp ce militarii ruşi au, cel mai probabil, un moral extrem de scăzut”, informează Ministerul britanic al Apărării pe contul său de Twitter. Potrivit sursei citate, există situaţii în care unităţi ale armatei ruse refuză să execute ordinele primite sau scene în care ofiţerii şi soldaţii ajung să se ameninţe reciproc, inclusiv cu armele. UPDATE 13.50 Volodimir Zelenski, după vizitele surpriză la Nikolaev şi Odesa: „Vom recupera tot ce am pierdut”

„Nu vom da sudul (Ucrainei, n. red.) nimănui, vom recupera tot ce am pierdut, iar marea va fi a Ucrainei şi sigură. Rusia nu are atâtea rachete pe cât îşi doresc oamenii noştri să trăiască”, a declarat Zelenski, citat de agenţia de presă Ukrinform. UPDATE 11.20 Guvernatorul regiunii Lugansk: „Ne pregătim pentru ce e mai rău”

Numit de preşedintele Volodimir Zelenski guvernator al regiunii Luhansk, Serhii Haidai a declarat, în contextul luptelor din jurul oraşelor Severodoneţk şi Lîsîceansk, că se pregăteşte de ce este mai rău. „Situaţia este dificilă în oraş şi în întreaga regiune”, a spus el într-un interviu acordat pentru AFP, căci ruşii „bombardează poziţiile noastre 24 de ore din 24”. UPDATE 10.45 Soldaţi ruşi care se ascundeau într-o casă, urmăriţi de ucraineni din dronă. Momentul atacului, filmat

Au apărut noi imagini cu luptele de pe frontul ucrainean, unde soldaţii se urmăresc şi se bombardează între ei. Într-un video postat pe Twitter, apar soldaţii ruşi care se adăpostesc într-o casă din Harkov, în timp ce sunt urmăriţi din dronă de armata ucraineană. UPDATE 09.30 Noul comandant al armatei britanice, mesaj către trupe: Pregătiţi-vă să luptaţi şi să învingeţi Rusia într-un al Treilea Război Mondial Sir Patrick Sanders, care a primit comanda armatei britanice săptămâna aceasta, i-a avertizat pe soldaţi: „suntem generaţia care trebuie să pregătească armata să lupte din nou în Europa”, deoarece invazia Rusiei asupra Ucrainei afectează stabilitatea globală. UPDATE 08.30 Cinismul Occidentului faţă de suferinţa Ucrainei

„În istoria Europei de Vest, Rusia nu este ticălosul absolut, ci doar un personaj minor extrem de viciat care ne-a salvat pielea într-un moment crucial. Aproape întotdeauna am lăsat Moscova să aibă frâu liber în est, în special între 1944 şi 1989, în timp ce noi petreceam mai departe”, arată Simon Kuper, în Financial Times, făcând o radiografie a atitudinii statelor occidentale faţă de războiul din Ucraina. UPDATE 08.00 Războiul din Ucraina ar putea dura ani, a avertizat Stoltenberg

Secretarul general al NATO consideră că ţările alianţei nu ar trebui să înceteze să susţină Kievul chiar şi în cazul în care războiul va dura ani şi nu doar luni. UPDATE 06.27 Confruntări între soldaţi ruşi şi belaruşi.

Luptătorii Batalionului „Volat” din cadrul Regimentului belarusian Kastus Kalinouski urmăresc mişcările ruşilor pe cea mai dificilă direcţie a frontului.

🔥 Fighters of the "Volat" Battalion of the #Belarusian Kastus Kalinouski Regiment (@belwarriors) chase orcs on the most difficult direction of the front. pic.twitter.com/EyjTrikqeI — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022

UPDATE 05.50 Rusia îşi regrupează grupul naval de luptă din Marea Neagră

Grupul naval rus de luptă din Marea Neagră se regruprează punându-se accentul pe submarine în detrimentul navelor de suprafaţă. Astfel, ruşii încearcă să minimizeze pierderile pe mare. Acest lucru este menţionat în rezumatul operaţional al Comandamentului „Sud” dn cadrul armatei ucrainiene.

Rusia a concentrat pe mare două nave purtătoare de rachete sol-aer şi trei submarine. De asemenea ei au pregătite trei nave mari de desant pentru a îndeplini misiuni de luptă.

UPDATE 04.56 Aviaţia ucraineană a atacat grupări de trupe şi echipamente militare şi un depozit de muniţii din ale trupelor Federaţiei Ruse

Armata ucraineană a efectuat 4 atacuri aeriene asupra forţei de luptă şi echipamentelor militare inamice, distrugând şi un depozit de muniţii ruseşti în sudul Ucrainei, potrivit OK „Sud”.

Inamicul şi-a ridicat un elicopter în aer şi a încercat să atace poziţiile ucrainene din regiunea Mykolayiv. Cu toate acestea, „pasărea” a fost oprită. Mi-24, pentru a evita loviturile, s-a retras.

În acelaşi timp, unităţile de rachete şi artilerie şi aeronave ale Forţelor Armate ale Ucrainei au efectuat 4 atacuri aeriene în cadrul sarcinilor de luptă. Trei elicoptere au atacat acumulări de trupe ale inamicului în regiunea Herson. Avioane ucrainiene de atac au lovit acumulări de trupe şi tehnică de luptă inamice în zona Davydov Brod şi Snihurivka, precum şi un depozit de muniţie în comunitatea Belozirsky din regiunea Herson.

Comandamentul „Sud” a specificat, de asemenea, pierderile totale ale inamicului pentru ziua de ieri: 28 de invadatori; un tanc T-62; o staţie radar; cisternă de combustibil şi alte echipamente auto.

UPDATE 02.45 În Zaporojie, ocupanţii intimidează mişcarea de rezistenţă cu pedeapsa cu moartea

Ocupanţii ruşi ameninţă cu pedeapsa cu moartea populaţia din regiunea Zaporojie, încercând să suprime mişcarea de rezistenţă potrivit şefului OVA din Zaporojie, Alexander Starukh.

"Ocupanţii încearcă să intimideze populaţia locală şi să suprime orice mişcare de rezistenţă prin impunerea pedepsei cu moartea. Dar gherilele ucrainene vor continua să reziste. În acest moment, ocupanţii continuă să lupte între ei pentru putere şi finanţe", a spus acesta.

UPDATE 01.45 ISW: Rusia a făcut puţine progrese la Severodoneţk şi este blocată în alte zone

Trupele ruse au făcut puţine progrese la periferia oraşului Severodoneţk pe 18 iunie şi au stagnat în mare parte în alte zone ale ofensivei se arată într-un raport al Institutului American pentru Studii de Război.

„Trupele ruse se vor confrunta probabil cu pierderi tot mai mari şi epuizarea personalului şi a echipamentului, ceea ce face dificilă reluarea operaţiunilor ofensive în alte puncte critice, pe măsură ce luptele întârziate pentru Severodoneţk continuă. După cum a estimat anterior ISW, forţele ruse sunt probabil pe cale să captureze Severodoneţk cu preţul concentrării majorităţii forţelor disponibile în această zonă mică.Alte operaţiuni ruseşti în estul Ucrainei, precum eforturile de a captura Slovyansk şi de a avansa la est de Bakhmut, nu au făcut prea multe progrese în ultimele două săptămâni”, se arată în raport. .

De asemenea, se remarcă faptul că forţele ruse continuă să lupte pentru a împinge trupele ucrainene departe de graniţele de la nord de Harkov şi de-a lungul axei de sud, dar nu au făcut progrese semnificative, făcându-le vulnerabile la contraofensiva ucraineană şi la presiunea luptelor de gherilă.

"Armata Rusiei continuă să se confrunte cu probleme precum moralul şi disciplina militarilor săi din Ucraina. Unităţile au fost în mare măsură epuizate şi unele grupuri tactice de batalion (BTG) mai aveau doar 10-15 militari", se arată în raport.

UPDATE 00.52 Aproape 900 de ocupanţi au fost aduşi într-unul din spitalele din RPL în doar o lună

În decurs de o lună, 893 de militari ai armatei ruse au fost aduşi la unul dintre spitalele din teritoriul ocupat temporar al regiunii Lugansk. Peste o sută dintre ei au murit din cauza rănilor suferite. Acest lucru este dovedit de un document oficial adresat „Ministrului Sănătăţii” al aşa-numitului „RPL”, publicat de armata ucraineană şi bloggerul Anatoliy Stefan (Stirlitz).

Aşa-zisul raport conţine date privind internarea ocupanţilor răniţi în perioada 15 mai - 15 iunie. Administraţia Spitalului Central Orăşenesc Pervomaisk raportează decesul a 124 de ocupanţi cu răni grave.

UPDATE 00.31 Bucha, Irpin şi Gostomel - înainte de invazia rusă şi acum.

Bucha, Irpin, and Gostomel - before the Russian invasion and now. pic.twitter.com/K0Up2GlFnf — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2022

ŞTIRE INIŢIALĂ Războiul din Ucraina: date actuale

Rusia şi-a concentrat eforturile pe capturarea Donbasului. Acum luptele grele continuă pentru Severodoneţk, iar inamicul rus încearcă să câştige un punct de sprijin în apropierea oraşului. De asemenea, trupele ruse încearcă să taie ruta Lisichansk-Bakhmut. Potrivit şefului OVVA din Lugansk, Serhiy Haidai, inamicul şi-a aruncat toate resursele în direcţia Severodonetsk şi în direcţia Zolotye, Komyshuvakha şi Popasna.

În acelaşi timp, forţele armate ucrainiene au provocat pierderi semnificative ocupanţilor ruşi din districtul Krasnopil din regiunea Doneţk. În plus, potrivit presei ucrainene, apărătorii noştri prin „lovituri de înaltă precizie” au distrus cel puţin şapte depozite cu muniţii ale ocupanţilor din Doneţk.

Seara, ruşii au lovit din nou regiunea Dnipropetrovsk. Un depozit de petrol a fost avariat şi sunt victime.