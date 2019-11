Justiţia spaniolă anchetează implicarea unor spioni ruşi în destabilizarea Cataloniei

Curtea Supremă a Spaniei a primit indicii în legătură cu intervenţia unităţii 29155 în sprijinul separatiştilor din Catalonia şi a deschis o anchetă în acest sens, scrie „El Pais“, citând trei surse apropiate dosarului.

Ancheta este confidenţială, menţionează ziarul spaniol.

Potrivit „El Pais“, anchetatorii încearcă să stabilească ce fel de legături există între liderii separatişti catalani şi acest grup.

Nu este prima suspiciune asupra unui amestec al Rusiei în separarea Cataloniei de Spania. În februarie, site-ul de investigaţii Bellingcat a publicat documente oficiale care îl deconspiră pe agentul GRU Denis Sergheev. Acesta a călătorit de două ori la Barcelona, în Catalonia, sub identitatea falsă Serghei Fedotov. Prima călătorie a lui Sergheev la Barcelona sub numele fals Fedotov a avut loc la 5 noiembrie 2016. El a stat atunci şase zile în Catalonia şi s-a întors la Moscova via Zürich (Elveţia). A doua călătorie a avut loc la 29 septembrie 2017, cu două două zile înainte de organizarea referendumului de autodeterminare a Cataloniei în ciuda interdicţiilor date de justiţia spaniolă. Atunci Sergheev a stat în Barcelona până la 9 octombrie şi s-a întors la Moscova via Geneva.

În mai anul trecut, serviciile secrete germane s-au arătat „îngrijorate“ în legătură cu sprijinul oferit de ruşi pentru separarea Cataloniei de Spania. Aceste îngrijorări au fost formulate în baza unor informaţii primite de la colegii europeni.

„Rusia încearcă să utilizeze operaţiuni secrete pentru a influenţa opinia publică prin organizaţii extremiste şi radicale“, a subliniat şeful Oficiului Federal pentru Protecţia Constituţiei, Hans-Georg Massen. „În cazul separatiştilor catalani, implicarea Rusiei a fost raportată prin susţinerea activităţilor de propagandă“ împotriva Spaniei, a precizat el.

În Spania, Guardia Civil a găsit deja legături între spionajul rus şi militantul separatist catalan Victor Terradellas, fost secretar pentru relaţiile internaţionale ale fostului partid „Convergencia“.

Victor Terradellas, săltat de poliţia spaniolă FOTO El Pais

Victor Terradellas a fost un consilier important al fostului lider catalan Carles Puigdemont, fugit acum în Belgia.

Unitatea specială 29155

Potrivit „The New York Times“, preşedintele rus Vladimir Putin are la dispoziţie o unitate specială, până de curând necunoscută serviciilor secrete occidentale, care are drept principală misiune acţiuni de destabilizare în state europene. Este vorba de unitatea 29155, care face parte din GRU. Prima campanie de destabilizare a dus-o în Republica Moldova, urmată de otrăvirea unui traficant de arme în Bulgaria şi apoi de o lovitură de stat în Muntenegru. Oficiali din serviciile de informaţii a patru ţări occidentale spun că nu este clar cât de des este mobilizată unitatea şi avertizează că este imposibil de ştiut când şi unde va lovi din nou.

Întrebat despre această unitate, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a răspuns că întrebările trebuie puse Ministerului rus al Apărării. Însă acesta nu a dorit să comenteze. Totuşi, presa rusă independentă a dat de urmele ei.

Unitatea specială 29155 este înregistrată ca persoană juridică distinctă şi poate fi găsită în diverse baze de date, scrie site-ul newsru.com.

De exemplu, baza de date „SPARK'“ (un ghid de informaţii privind agenţi cu activităţi economice) indică adresa exactă a unităţii: Moscova, Severnoie Izmailovo, str. Parkovaia 11, bl.38 „a“. Potrivit bazei de date respective, activitatea principală a grupului, care aparţine în întregime Ministerului rus al Apărării, constă în „asigurarea securităţii militare“. Comandant al acestei unităţi de elită este într-adevăr, aşa cum afirmă NYT, generalul Andrei Averianov. El ocupă acest post din 23 aprilie 2013, relatează Znak.com, care a consultat baza „Spark“. Predecesorul lui Averianov este Dmitri Proniaghin, deţinător al ordinului de Erou al Rusiei.

Unitatea 29155 figurează şi într-un ordin de plăţi de indemnizaţii pentru „merite deosebite în activitate“ semnat la 20 martie 2012 de ministrul rus al Apărării de la acea vreme Anatoli Serdiukov. Documentul respectiv a fost descoperit anul trecut de Radio Svoboda.

Un ofiţer GRU în rezervă a declarat pentru newsru.com, sub rezerva anonimatului, că membrii 29155 sunt specializaţi în misiuni subversive, desfăşurate în grupuri sau câte unul, inclusiv „explozii, asasinate etc“. „Sunt băieţi serioşi“, remarcă el.

Nouă lideri separatişti condamnaţi la închisoare

Nouă lideri separatişti din Catalonia au fost condamnaţi la sentinţe între 9 şi 13 ani de închisoare pentru tentativa de a declara independenţa provinciei lor faţă de Spania prin referendum. Alţi trei acuzaţi au fost găsiţi vinovaţi de nesupunere, faptă mai puţin gravă, pentru care nu vor ajunge după gratii. Cea mai grea pedeapsă, şi anume de 13 ani de detenţie, a primit-o fostul vicelider al Guvernului Cataloniei, Oriol Junqueras.