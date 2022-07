Italia: Cel puţin cinci oameni au murit în Alpi după prăbuşirea unui gheţar - VIDEO

“Din nefericire, cinci persoane au fost găsite fără suflare”, a declarat un purtător de cuvânt al salvatorilor, Michela Canova, care a vorbit şi despre un bilanţ provizoriu de opt răniţi.

Doi dintre răniţi au fost transportaţi la spitalul din Belluno, unul în stare mai gravă a ajuns la Treviso şi cinci la Trento.

În social media este menţionat un bilanţ de şase morţi.

What started as an amazing trip with beautiful views from Marmolada in Italy, unfortunately turned out to be a day we will never forget.. At the beginning we thought it was an airplane coming.. #marmolada #glacieravalanche pic.twitter.com/sUEGcO7EAN