Incendiile de vegetaţie din sudul Spaniei duc la evacuarea unui oraş. Trei persoane au fost rănite

Incendiul a izbucnit miercuri după-amiază, pe versanţii muntelui Pujerra din Sierra Bermeja, mai sus de Costa del Sol, un magnet pentru turiştii britanici pe coasta Andaluziei, a transmis, într-un mesaj pe Twitter, Departamentul pentru Incendii de Vegetaţie din Andaluzia (INFOCA).

Temperaturile ridicate, de vară, şi vântul din faţă alimentează focul, a afirmat sursa citată, miercuri seară.

#Breaking > A #wildfire in mountains in southern #Spain has forced evacuation of 2,000 people from the centre of the town of #Benahavis and injured three firefighters, authorities said. pic.twitter.com/nVG9ocC7sd