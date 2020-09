VIDEO Toamna se numără producţiile bune pe Netflix: recomandările lunii septembrie

Ai chef de-o dramă, o comedie sau un documentar? Îţi facem căutarea mai uşoară şi-ţi prezentăm câteva recomandări. Poţi începe cu „I'm Thinking of Ending Things“, produs de Charlie Kaufman (scenaristul „Eternal Sunshine of The Spotless Mind“) şi poţi continua cu „Away“, cu Hilary Swank; „The Devil All The Time“, cu Tom Holland, Sebastian Stan şi Robert Pattinson; „Ratched“, cu Sarah Paulson, şi „Enola Holmes“, cu Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin şi Helena Bonham Carter.

Iar dacă nu aţi văzut deja filmele „Requiem for a Dream“, „The Theory of Everything“ şi „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari“, din septembrie le găsiţi pe Netflix. Şi acum: ready, set, binge!

Deja disponibile

„Freaks: You’re One of Us“ (film)

O mamă care lucrează descoperă că are superputeri – suprimate anterior în ani din cauza tratamentelor medicale – şi face echipă cu alţi doi supereroi pentru a crea o lume mai bună.

„Away“ (serial)

Emma Green trebuie să-şi lase în urmă soţul şi fiica adolescentă pentru a porni într-o misiune periculoasă spre Marte, fiind comandantul unui echipaj internaţional. Cu Hilary Swank.

„I’m Thinking of Ending Things“ (film)

Nimic nu este aşa cum pare atunci când o femeie cuprinsă de îndoieli legate de noul său iubit pleacă împreună cu acesta la ferma izolată a părinţilor lui.

9 septembrie

„The Social Dilemma“ (documentar)

Activişti şi experţi în tehnologie trag un semnal de alarmă legat de modul în care propriile lor creaţii provoacă dependenţă şi destabilizează democraţiile.

10 septembrie

„The Gift“ (sezonul 2)

Luând în calcul o lume diferită, Atiye se grăbeşte să-şi împlinească destinul, în timp ce misterioasa grupare din spatele lui Serdar ameninţă viitorul.

16 septembrie

„Challenger: The Final Flight“ (documentar)

Naveta spaţială Challenger a funcţionat perfect vreme de nouă misiuni, înainte de a se dezintegra în 1986, ducând la moartea tuturor celor şapte membri ai echipajului.

„The Devil All the Time“ (film)

În Knockemstiff, Ohio, şi în pădurile din împrejurimi, personaje sinistre – un predicator infam (Robert Pattinson), un cuplu neobişnuit (Jason Clarke şi Riley Keough) şi un şerif corupt (Sebastian Stan) – converg în jurul tânărului Arvin Russell (Tom Holland). Cu acţiunea plasată în perioada dintre cel de-Al Doilea Război Mondial şi Războiul din Vietnam, filmul regizat de Antonio Campos creează un peisaj seducător şi îngrozitor, care îi determină pe cei drepţi să lupte împotriva celor corupţi.

17 septembrie

„The Last Word“ (serial)

După decesul soţului, o femeie găseşte în mod neaşteptat o nouă sursă de energie şi chef de viaţă, devenind autoare de necrologuri, spre mirarea familiei şi prietenilor.

18 septembrie

„Ratched“ (serial)

Realizat de Ryan Murphy şi Ian Brennan, serialul dramatic spune povestea originii lui Mildred Ratched, o asistentă medicală de psihiatrie. În 1947, Mildred soseşte în nordul Californiei pentru a se angaja la un spital psihiatric de prestigiu, unde se desfăşoară experimente noi şi tulburătoare asupra minţii umane. Aflată într-o misiune clandestină, Mildred se prezintă drept imaginea perfectă a asistentei medicale dedicate, dar roata se învârte mereu şi, pe măsură ce se infiltrează în sistemul de îngrijire a bolnavilor psihic şi printre cei care lucrează sau sunt îngrijiţi acolo, vedem că imaginea elegantă de faţadă a lui Mildred ascunde un caracter tenebros, care mocnea în interior, demonstrând că adevăraţii monştri sunt creaţi, nu născuţi. Serialul este inspirat de personajul emblematic al asistentei medicale Ratched din „Zbor deasupra unui cuib de cuci“ şi a fost creat de Evan Romansky.

25 septembrie

A Perfect Crime (documentar)

Asasinul liderului agenţiei Treuhand nu a fost identificat nici până azi, deşi la locul faptei a fost găsită o scrisoare de asumare a responsabilităţii din partea RAF.