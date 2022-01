Survivor România 2022: s-a retras din cursă primul concurent. Cine a decis să se întoarcă acasă

Deşi a început bine cursa Survivor România şi a adus două puncte în meciurile disputate până acum, Liviu Mihalca, dansator profesionist, a ajuns la concluzia că el nu va rezista până la final şi că e mai bine să plece acum acasă.

„Consider că noi, echipa Războinicilor, am fost ca un pumn strâns. Dacă un deget se rupe, nu e bine. Consider că acel deget am fost eu. Cred că cel mai bun pansament e plecarea sau înlocuirea mea. Consider că nu am fost cel mai bun concurent. Mi-a frică să intru pe traseu. Nu reuşesc să mă acomodez. Nu vreau să îi trag în jos pe colegii mei. Primele zile au fost foarte ok, dar consider că nu pot duce la final. Din acest motiv, am ales să fac anunţul. Eu sunt şi dansator profesionist şi nu vreau să nu mai pot dansa după emisiune”, a spus Liviu Mihalca.

