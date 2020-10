Silviu Mănăstire, moderator la B1 TV, infectat cu coronavirus. Marţi seară l-a avut invitat pe Ludovic Orban

Silviu Mănăstire, moderator la B1 TV, a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Informaţia a fost confirmată chiar de el, în cadrul emisiunii moderate de Tudor Muşat, relatează Pagina de media . Marţi seară, el l-a avut invitat pe Ludovic Orban, care luni şi-a anulat participarea la toate evenimentele din agenda, invocând faptul că una dintre persoanele alături de care s-a aflat în studioul unei televiziuni a fost diagnosticată cu COVID-19.

Deocamdată am o formă asimptomatică, în afara de pierderea mirosului şi gustului nu am şi alte simptome agresive. Am avut invitaţi mulţi la televiziune, a fost campanie electorală şi există forma asta pasivă a virusului, se transmite destul de rapid. Asimptomaticii transmit virusul şi nu poţi să îţi dai seamă când l-ai luat. Recomandarea mea este să vă protejaţi şi să respectaţi la sânge măsurile de protecţie”, a declarat moderatorul TV.

Silviu Mănăstire va lipsi de pe post în următoarele două săptămâni. El realizează emisiunea Dosar de politician, la B1 TV.