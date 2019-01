Reacţia vehementă a Corinei Chiriac după ce România TV a dat o ştire înşelătoare despre ea: „Vă trimit ştiri de la avocatul meu“ FOTO

Pe burtierele postului România TV a fost difuzată o ştire despre starea de sănătate a cântăreţei Corina Chiriac.

Potrivit acesteia, artista ar fi ajuns de urgenţă la spital, „cu mai multe coste rupte“.

Corina Chiriac a dezminţit informaţia, printr-un mesaj pe pagina personală de Facebook, şi a dat de înţeles că va da în judecată postul de televiziune.

„Nu este adevărat. Sunt bine-mersi, ne vedem mâine seară pe viu la Teatrul Tănase. România TV, de ce publicaţi ştiri neadevărate? Vă promit ştiri de la avocatul meu, săptămâna viitoare!“, a scris artista pe pagina sa de Facebook.

Contactată de Libertatea , Corina Chiriac a declarat că „nu mai are umor pentru astfel de ştiri“ şi că a vorbit deja cu avocatul ei pentru a lua măsurile legale necesare.

„Am aflat de pe Facebook despre treaba asta. Nu mai am umor pentru chestiile astea, am pentru multe altele, dar nu pentru ştiri d-astea. Nu ai voie sa sperii admiratorii, de ce trebuie să şochezi? Am primit mesajele îngrozite pe care le-am trimis avocatului meu, cu fotografii cu burtiera televiziunii. Acum sunt la mine acasă, pe balcon, mă uit că a cazut pe strada mea un copac uriaş, dar nu ne-a stricat nimic. A venit poliţia, este totul în regulă, nu a fost nimeni rănit. Mă pregătesc pentru spectacolul de mâine seară, de la Tănase!“., a ddeclarat cântăreaţa pentru sursa citată.

România TV a preluat o declaraţie făcută de Rică Răducanu la Kanal D, unde a povestit, în cadrul unui interviu, despre un meci de fotbal jucat alături de Stela Popescu şi Corina Chiriac, cu ani în urmă.

„Jucam meciuri de fotbal pe stadion, artiştii cu o echipă de fotbal. Şi arbitrii de centru erau Stela Popescu şi frumoasa asta a lui Bibanu, şi Corina Chiriac. Ea a crezut că o iau în braţe şi am strâns-o şi i-am rupt coastele, am dus-o la spital, ce am păţit şi cât m-a înjurat”, a povestit Rică Răducanu, potrivit wowbiz.ro.

