Starul pop digital Polar, inspirat de ABBA, ar putea debuta în lumea reală

Polar, creaţie a companiei media TheSoul Publishing, există în prezent doar în anumite medii din universul virtual şi pe reţelele de socializare, transmite Agerpres.



Cariera sa a început în 2021, când această creaţie digitală a interpretat cântecul său de debut, „Close To You”, în jocul video „Avakin Life”. De asemenea, Polar are deja 1,6 milioane de admiratori pe TikTok şi deţine un canal pe YouTube care este urmărit de peste 500.000 de abonaţi.



Fanii au putut să interacţioneze din nou cu ea luna trecută la ediţia anuală a Solar Sounds Festival, un eveniment dedicat acestui joc video, despre care Victor Potrel, vicepreşedintele departamentului de Parteneriate cu platforme online din cadrul TheSoul Publishing, a spus că a atras anul trecut peste 4 milioane de vizitatori.



„Vreau să cânt într-un show live, într-o sală reală, în faţa fanilor mei reali din lumea întreagă. Acest moment ar putea să nu fie chiar atât de îndepărtat pe cât ar crede unii oameni”, a răspuns Polar unei întrebări ce i-a fost adresată de jurnaliştii de la Reuters.



Victor Potrel a mai spus că deşi accentul a fost pus până acum pe publicul uriaş din metavers, echipa din spatele proiectului Polar a analizat şi opţiunile pentru ca acest star digital să cânte în cadrul unor evenimente reale.



„ABBA susţine o serie de concerte în cadrul cărora membrii grupului apar sub forma unor holograme pe scenă, iar noi credem că este posibil să o aducem şi pe Polar în lumea reală în acest fel. Aşadar, acum analizăm posibilităţi de design şi potenţialul unor astfel de iniţiative"” a adăugat Victor Potrel.



Referindu-se la contopirea spaţiilor digitale cu cele din lumea reală, Victor Potrel consideră că în viitor va exista o fluiditate mai mare în această privinţă.



„Poate că nu veţi mai ştii întotdeauna... dacă vă aflaţi în faţa unui artist vizual sau în faţa unui artist real”, a adăugat el.