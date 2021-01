Garth Brooks, alături de Lady Gaga şi Jennifer Lopez, la ceremonia de învestire a lui Joe Biden şi Kamala Harris

Într-o conferinţă de presă susţinută luni, Brooks a refuzat să spună ce va cânta la eveniment şi s-a limitat la a menţiona că va alege compoziţii cu tentă patriotică.

„Am fost suficient de norocoşi să cântăm «We Shall Be Free» la inaugurarea mandatului Obama (în 2009, n.r.), aşa că nu cred că vom cânta din nou asta aici”, a spus el, citat de Variety, şi a adăugat că e posibil să cânte singur pe scenă.

Garth Brooks, în vârstă de 58 de ani, a cântat pentru fiecare preşedinte american începând cu Jimmy Carter, cu excepţia lui Ronald Reagan, însă reprezentaţia din 2009 a fost singura care a avut loc exact la inaugurarea mandatului. Lui i-a fost cerut să cânte şi în 2016, pentru învestirea lui Donald Trump, însă nu a putut onora invitaţia deoarece avea deja programat un eveniment în Cincinnati. Pentru Trump, a cântat cu alte ocazii.

„Nu este o declaraţie politică. Este o declaraţie de unitate. Sunt încântat, emoţionat - toate lucrurile bune, pentru că este vorba despre istorie şi este o onoare să pot sluji”.

Cântăreţul a precizat că acum invitaţia a venit prin telefon de la viitoarea primă doamnă, Jill Biden. „Este foarte primitoare, foarte caldă. Ne cunoaştem de la inaugurarea mandatului Obama. Este o persoană cu care e uşor să vorbeşti. Mi-a spus: «Este decizia ta, dar ne-ar plăcea să te avem aici». Sunt sigur că suntem cam de aceeaşi vârstă, dar a fost ca o mamă... A făcut o propunere foarte drăguţă. Am petrecut weekendul gândindu-ne ce vom cânta şi am luat decizia acum”.

„Este posibil să fiu singurul republican de acolo (...) Vreau să oferim o altă părere şi să ne îmbrăţişăm la acelaşi meci de fotbal... Cred că atâta timp cât ai oameni ca familia Biden care sunt porniţi să facă lucrurile să meargă bine asta mă face să mă simt bine. Pentru că vreau să îmi petrec următorii zece ani din viaţă fără să fiu divizat. Sunt sătul să fim divizaţi”, a mai spus el.

Brooks este al treilea artist anunţat că va cânta pe scena ceremoniei. Evenimentul va cuprinde transmisiuni găzduite de Tom Hanks, cu reprezentaţii Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake şi Demi Lovato.

Garth Brooks, care se va număra anul acesta printre artiştii laureaţi Kennedy Center Honors, este unul dintre artiştii cel mai bine vânduţi din istoria muzicii americane. RIAA l-a clasat al doilea, după The Beatles, cu albume vândute în 157 de milioane de copii în SUA. El a avut 9 albume clasate pe primul loc în Billboard 200. „Ropin’ the Wind” din 19991 a petrecut 18 săptămâni în fruntea topului american, un record pentru un album country care e menţinut şi astăzi. Brooks a primit 14 premii CMA, două premii Grammy şi a fost ales artistul deceniului 1990 la ACM Awards. În 1992, a apărut pe coperta revistei Time, în 2011 a fost inclus în Songwriters Hall of Fame, iar în 2021, în Country Music Hall of Fame. Anul trecut, el a primit Gershwin Prize for Popular Song.