„Folklore” a devenit primul album cu peste un milion de copii vândute în SUA anul acesta

Discul este al şaptelea album al lui Swift care a ajuns pe primul loc în topul american. În săptămâna încheiată pe 22 octombrie, el a fost vândut în 77.000 de unităţi, revenind în fruntea clasamentului pentru a opta oară.

În urmă cu o săptămână, el se afla pe poziţia a zecea. Creşterea vânzărilor a fost generată de o ofertă prezentată pe site-ul cântăreţei - albume cu autograf scoase la vânzare pentu 25 de dolari.

Piesele de pe album au fost accesate online în ultima săptămână de peste 26 de milioane de ori.

În total, „Folklore” a fost vândut în 1,03 milioane de copii, devenind primul album vândut în peste 1 milion de copii anul acesta. „Folklore” este al nouălea album al lui Swift care a fost vândut în cel puţin 1 milion de copii în SUA. Între acestea se află toate cele opt albume de studio ale ei şi discul cu piese de Crăciun, „The Taylor Swift Holiday Collection”.

Taylor Swift este artista care a petrecut cele mai multe săptămâni în fruntea clasamentului american al albumelor.

Pe locul al doilea în actualul top Billboard 200 s-a clasat „Shoot for the Stars, Aim for the Moon” al rapperului Pop Smoke, lansat postum. Albumul a coborât o poziţie, după ce a fost vândut în 66.000 de unităţi în a 16-a săptămână de top.

Rapperul 21 Savage şi producătorul Metro Boomin au coborât un loc în clasament cu „Savage Mode II”, vândut în 47.000 de unităţi în a treia săptămână de la debut.

Juice WRLD şi „Legends Never Die”, lansat postum, au ocupat locul al patrulea, în coborâre o poziţie, după ce albumul a fost vândut în 44.000 de unităţi, în a 15-a săptămână de la lansare.

Albumul „Wildflowers” (1994) al lui Tom Petty a revenit în Billboard 200 pe locul al cincilea, după ce, pe 16 octombrie, a fost relansat cu câteva piese bonus. Discul a fost vândut în 44.000 de unităţi. Cea mai înaltă poziţie ocupată de album în acest clasament a fost a opta, în noiembrie 1994. Discul cuprinde piese ca „You Don’t Know How It Feels”, „You Wreck Me” şi „It’s Good to Be King”. „Wildflowers” a ajuns acum pe primul loc în Top Rock Albums al Billboard, lansat în 2006.

Grupul sud-coreean NCT a debutat în Billboard 200 cu „Resonance, Pt. 1” pe locul al şaselea, cu 43.000 de unităţi vândute.

Top 10 este completat de Lil Baby şi „My Turn”, „Hamilton: An American Musical”, Machine Gun Kelly şi „Tickets to My Downfall” şi de Blackpink şi „The Album”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).