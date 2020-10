Cântăreţul britanic Spencer Davis, cunoscut pentru „Gimme Some Lovin”, a murit la 81 de ani

Instrumentistul talentat, care s-a născut în Ţara Galilor, a fondat The Spencer Davis Group.

Davis a cântat alături de fraţii Barr Muff Wonwood, care cânta la bass, şi de Steve Winwood, vocalist şi keyboards, şi de bateristul Pete York.

Grupul s-a aflat în topurile muzicale la mijlocul anilor 1960 cu "Keep on Running", "Gimme Some Lovin'" şi "I'm A Man". Muzica lor se cântă şi astăzi în toată lumea, la mai bine de 50 de ani de când a fost înregistrată.