Maia Morgenstern, la 20 de ani după „Patimile lui Hristos”: A fost multă suferinţă la vremea aceea

Actriţa a spus că, în ciuda controverselor, a rămas cu bucuria de a fi participat la un proiect de asemenea anvergură şi cu bucuria de a fi fost aleasă.

"Au trecut 20 de ani fix, au trecut 20 de ani pentru că Isadora, iezişorul cel mic, se afla aici, undeva sub inimioara mea. Vorbesc despre 'The Passion of the Christ' cu mare emoţie, cu bucurie, cu mândrie. Filmul a fost întâmpinat de o adevărată volbură de controverse şi nu ascund faptul că a fost multă suferinţă la vremea aceea, prin întreaga controversă, dar lucrurile s-au aşezat cumva. Rămâne însă bucuria de a fi participat la un asemenea proiect de asemenea anvergură, rămâne bucuria de a fi fost aleasă", a spus Maia Morgenstern, potrivit Agerpres.

Referindu-se la regizorul filmului "The Passion of the Christ", Mel Gibson, actriţa a arătat că a rămas profund impresionată de respectul deosebit cu care acesta îi trata pe toţi cei care participau la realizarea producţiei, indiferent care era rolul lor pe platoul de filmare.

Maia Morgenstern afirmă că Mel Gibson a decis să-i trimită scenariul filmului după ce a văzut pelicula "A şaptea cameră" şi a întrebat-o dacă îi place.

"Am citit scenariul şi m-a întrebat apoi dacă mi-a plăcut scenariul. Păi dacă mi-ar fi dat să joc şi pisica numărul 3 m-aş fi dus acolo să particip la realizarea filmului. Faptul că mi s-a adresat în felul ăsta, că a fost interesat care este părerea mea, opinia mea, a fost un gest de mare respect, de mare consideraţie. A tratat fiecare colaborator participant la realizarea filmului, a acestui proiect, cu cel mai mare respect, fie că vorbeam despre tehnicieni, fie că vorbeam despre actori din linia întâi, din linia a doua de unde ar fi fost şi-a tratat colaboratorii cu cel mai mare respect. Am simţit că mă angajez cu tot sufletul, mintea cu toată energia, cu tot ce pot", a arătat actriţa.

Ea a relatat că Mel Gibson i-a ajutat pe actori să se transpună complet în pielea personajelor.

"Ne-a explicat şi am încercat împreună să înţelegem împreună, să dobândim şi să transmitem dimensiunea universală, universalitatea, ceea ce înseamnă dragostea de mamă, iubirea şi suferinţa unei mame ce-şi vede copilul sacrificat şi asta cred că este valabil oricând, oriunde pe toate continentele, în toate timpurile, în toate vremurile, după toate culorile, după toate normele, după toate preceptele", a afirmat Maia Morgenstern.