Celebrul John Malkovich îl va interpreta pe Sergiu Celibidache într-un film despre viaţa marelui dirijor şi compozitor român

Filmul se va numi „The Yellow Tie”, după cum a dezvăluit în exclusivitate cunoscuta revistă americană „Variety”. După cum scriu jurnaliştii americani, filmul biografic va explora viaţa lui Sergiu Celibidache, „unul dintre cei mai controversaţi dirijori, considerat un geniu în domeniu”.

Serge Ioan Celebidachi a scris scenariul împreună cu James Oliver şi tot fiul marelui dirijor şi compozitor român va regiza filmul.

Jurnaliştii americani mai scriu că Sergiu Celibidache, „a fost cel mai tânăr dirijor din istoria Orchestrei Filarmonice din Berlin şi că a fost faimos şi pentru refuzul de a realiza înregistrări ale muzicii sale, spunând că nu ar avea acelaşi efect în afara unei săli de concerte”.

Filmările vor începe în România în primăvara sau vara lui 2022. „Sunt emoţionat şi onorat să am şansa de a juca rolul dirijorului Sergiu Celibidache, un talent unic, unul dintre marii vizionari ai muzicii din secolul trecut”, a declarat John Malkovich pentru „Variety”.

“The Yellow Tie” este o coproducţie internaţională între Oblique Media Film din România şi Celi Films din Marea Britanie.

Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobriţoiu, Titi Rădoaie şi James Olivier vor fi producătorii filmului.

Unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii

La 28 iunie 1912, în oraşul Roman din judeţul Neamţ, se năştea unul dintre cei mai renumiti dirijori şi compozitori ai lumii: Sergiu Celibidache.

Încă de la început, Celibidache a uimit prin memoria lui extraordinară, cunoscând toate lucrările dirijate pe dinafară. În plus, Celibidache a organizat concerte camerale sub bagheta sa cu un ansamblu de studenţi ai Facultăţii de Muzică din Berlin - printre altele s-au interpretat atunci Concertele Brandenburgice de Bach. Realizările sale impresionează încă de timpuriu, dat fiind că profesorul său Heinz Tiessen specifica, într-un interviu al acelor timpuri, că dirijorul său preferat, pe lângă Furtwängler, este Sergiu Celibidache!

Sergiu Celibidache FOTO: Ziarul Metropolis

De neuitat a rămas ziua de 13 februarie 1990, când Radiodifuziunea română a transmis în direct concertul eveniment susţinut pe scena Ateneului Român de Orchestra Filarmonicii din München, cu Sergiu Celibidache la pupitru. „M-am născut român, am îmbătrânit român şi o să mor român”, declara atunci Sergiu Celibidache.

În iunie 1996 Sergiu Celibidache a susţinut ultimul său concert la München.

S-a stins din viaţă pe 14 august 1996, la reşedinţa sa din La Neuville-sur-Essonne, departamentul Loiret, în apropiere de Paris, fiind înmormântat în micul cimitir al localităţii.

Pe 15 august 1996, la o zi de la decesul lui Sergiu Celibidache, „The New York Times“ îl descria, într-un necrolog dedicat, ca fiind „una dintre marile enigme ale secolului al XX-lea“.

John Malkovich a interpretat un criminal în serie pe scena Ateneului Român

Nominalizat de două ori la Premiile Oscar, actorul John Malkovich este una dintre figurile legendare ale cinematografiei americane contemporane. John Malkovich a jucat în filmele celor mai puternici şi străluciţi regizori (Michellangello Antonionni şi Quentin Tarantino sunt doar doi dintre cineaştii cu care Malkovich a colaborat). John Malkovich s-a jucat şi pe sine, într-un film care i-a purtat numele (Being John Malkovich, 1999).

John Malkovich are un portofoliu de peste 70 de filme şi două nominalizări la premiile Oscar pentru rolurile sale din filmele ”Places”, Heart şi ”In the Line of Fire”. Alte roluri pentru care a fost extrem de apreciat de critica de specialitate sunt cele din filmele ”Empire of the Sun”, ”The Killing Fields”, ”Dangerous Liaisons”, ”Con Air”, ”Being John Malkovich” şi ”Changeling”. Vorbeşte fluent limba franceză, după ce timp de aproape zece ani, a locuit şi a muncit într-un teatru din sudul Franţei. Din 2003, s-a stabilit în Cambridge (Massachusetts).

În 2013, John Malkovich a venit în România, interpretând un criminal în serie în piesa “The Infernal Comedy – Confessions of a Serial Killer” tradusă ”O crimă melodramatică”, pe scena Ateneului Român. Piesa, care a avut premiera în 2006 la Los Angeles, a fost scrisă special pentru John Malkovich.

Actorul american a fost narator şi singurul personaj al firului epic, iar piesa este un musical cu arii din compozitori celebri (Vivaldi, Haydn, Mozart, Van Beethoven).

