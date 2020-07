Baron Cohen, acuzat de un actor român: „Trăim într-o lume în care dacă eşti alb crezi că poţi să-l umileşti pe celălalt!“

În aceste condiţii, a fost nevoie şi de cooptarea unor actori din România în distribuţie. Unul dintre cei vizaţi, Ninel Petrache – Nini, a trăit însă o experienţă traumatizantă la casting. Iată care este povestea acestuia:

Romii şi rasismul din industria cinematografică

Miercuri am fost sunat de agenţia de casting Castel Film pentru a juca un personaj rom într-un nou film "Borat" care urmează să se filmeze în România în perioada imediată. În primă fază am ezitat să accept pentru că mi-am imaginat că in acest film romii vor fi din nou stereotipizaţi. Dar apoi mi s-a spus că toată echipa de producţie mă place şi că vor să interpretez rolul fiului personajului principal - Borat.

Cum nu am lucrat prea mult în perioda pandemiei, m-am bucurat în cele din urmă şi am acceptat. Vreau să menţionez că nu am văzut prima parte a filmului ”Borat” şi nici nu am fost la curent cu tot istoricul de rasism şi misoginism al actorului şi producătorului Sacha Baron Cohen, cel care interpretează personajul Borat.

Nu am primit scenariu, doar mi s-a zis că am o replică, nu am apucat să semnez contract dar am fost sunat să vin la proba de costum. Probez, totul e ok şi aflu că trebuie să-l aşteptăm pe acest “actor" Borat care şi joacă şi produce şi care mă ştie doar din pozele pe care agenţia i le-a livrat. Am stat şi eu şi figuraţia în soare ore întregi să îl aşteptăm pe el şi staff-ul lui.

Nimeni nu ştia când aceştia vin ci doar că trebuie să îi aşteptăm. De la ora 9 dimineaţa până la orele 13 şi ceva, am aşteptat. Când au apărut, românii din producţie au început să strige disperaţi: ”Ridicaţi-vă!, de parcă venea Iisus. Ne RIDICĂM. Mă ridic. Nu am înţeles acest servilism românesc dar m-am supus. Mă simţeam ca la mezat.

Borat tot trecea pe la fiecare şi spunea ce-i convine, ce nu-i convine şi uite aşa a ajuns şi la mine. Şi zice: că sunt prea asortat, prea bine îmbrăcat deşi mi se dăduse nişte haine jerpelite ca drept costum. Iar apoi, a zis că pielea mea e prea închisă la culoare şi şi-a apropiat mâna lui de a mea ca să se convingă de diferenţa mare dintre culoarea pielii lui şi a mea.

El joacă rol de rom, deşi nu e rom iar eu care trebuia să joc rolul fiului său şi chiar sunt rom, se pare că am pielea prea închisă ca să joc acest rol. M-am simţit umilit. A fost dur. Niciodată nu am mai păţit aşa ceva.

Da, actorii ROMI nu sunt doriţi decât în filme stereotipice! Trăim într-o lume în care dacă eşti alb crezi că ai dreptul sa-l umiliesti pe celalalt doar pentru că are pielea închisă la culoare. Sunt un actor profesionist şi nu merita să trec prin această batjocură şi lipsă de profesionalism de aceea cer celor de la agenţia de casting Castel Fim şi de la acest individ ”Borat” să îşi ceară scuze în mod public.

Deşi sunt rom, vreau să ştie că am foarte multă demnitate şi că nu voi accepta acest comportament josnic la adresa identităţii mele. Industria cinematografică e una profund rasistă şi am ales să fac această întâmplare publică pentru că e nevoie de o schimbare urgentă în felul în care suntem reprezentaţi şi în tratamentul discriminatoriu pe care actorii romi îl primesc.

Sacha Baron Cohen s-a afirmat în cinematografie cu serialul „Da Ali G Show“, care a primit şase nominalizări la Premiile Emmy şi a câştigat două premii BAFTA, în cel de-al patrulea an de difuzare. Baron Cohen este scenaristul, actorul şi producătorul executiv al serialului.

Următorul proiect al lui Baron Cohen a fost „Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan“,film pe care l-a produs, l-a scris şi în care a jucat.

Baron Cohen a fost nominalizat la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie şi la premiile Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat.



El a mai jucat în „Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby“, „Alice Through the Looking Glass“, „Les Misérables“, „Bruno“, „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street“, „The Dictator“, precum şi „Hugo and Anchorman 2: The Legend Continues“.