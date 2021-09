Tudor Chirilă, după demiterea lui Octavian Berceanu de la Garda Naţională de Mediu: Arată ca o lovitură de stat. Singura şansă - protestele

„Parteneriatul cu PSD nu este voinţa lui Câţu, ci a Partidul Naţional Liberal. Asta îl face pe Câţu doar oportunist şi imoral, un agăţător de putere fără scrupule, deci un ticălos. Dar nu un mastermind. Zilele astea România face mulţi paşi înapoi, undeva în 2012. Ce tristeţe trebuie să fie pe Dragnea când vede că are epigoni care riscă să performeze mai bine ca el.

Lumea n-o să sară prea repede să critice situaţia asta pentru oamenii nu mai văd alternativa. USR PLUS se dovedeşte a fi un partid moale, cu probleme interne cu ascensiuni dubioase şi care la rândul lui a exclus oameni competenţi din cercurile "puterii" şi care nu a reuşit să demareze reformele promise în ritmul aşteptat de românii care nu mai au răbdare. Chiar şi aşa, nu pot fi comparaţi cu mafia USL care zilele astea pare pusă bine de tot pe confiscarea României şi care are ştate vechi în şmecherii şi găinării politice”, afrimă Chirilă.

El spune de asemenea că oamenilor de rând nu le-ar mai rămâne decât protestele de stradă.

„Pentru oamenii de rând nu rămân decât protestele de stradă. Întrebarea este de ce să mai protestezi dacă la orizont nu se mai întrevede nimic în sensul unei clase politice performante.

Singura şansă ar fi ca protestele să-i oblige să guverneze, nu să căpuşeze. Trăim zile triste în care oamenii sunt dezbinaţi şi fiecare ar protesta pentru altceva. Unii pentru educaţie, alţii pentru justiţie, alţii pentru scăderea facturilor la energie, alţii pentru măriri de salarii, unii pentru spitale şi servicii medicale civilizate, alţii pentru canalizare şi electricitate, unii pentru drepturi, alţii pentru beneficii, etc.

Încă nu avem puterea să dăm un singur nume tuturor acestor nemulţumiri şi să fim o ţară întreagă în stradă. Pentru că ăla care vrea o factură mai mică şi un salariu mai mare, nu vede legătura cu o justiţie independentă sau cu educaţia. Asta le-a ieşit cel mai bine cu televiziunile lor de păpuşi: să ne asmută unii contra altora în spatele unei imense perdele de fum”, conchide Tudor Chirilă.





Reamintim că Octavian Berceanu a fost eliberat din funcţia de comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu de premierul Florin Cîţu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.



El spune că prin astfel de decizii „România face mulţi paşi înapoi, undeva în 2012”,