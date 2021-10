Regina melodiilor de inimă frântă iubeşte din nou: totul despre noua iubire a lui Adele!

Are 33 de ani, a slăbit peste 50 de kilograme, şi-a finalizat divorţul la începutul acestui an, are o voce divină, lumea la picioare, iar averea sa se ridică la aproape 200 de milioane de dolari. „Jună sunt, de nimeni nu depand“, cum ar zice Caragiale, i se potriveşte de minune lui Adele. Că se simte poate mai bine ca niciodată în pielea ei a fost cât se poate de evident într-o fotografie postată recent pe Instagram.