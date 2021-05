Oana Roman, mărturii despre Revoluţie. „Ne păzeau cu mitralierele în casă. Am fost înjuraţi, jigniţi”

„Ne-au scos din casă şi am stat în altă casă patru luni, cu lucrurile în mijlocul casei, cu unii care ne păzeau cu mitraliere. Nu doresc nici celui mai aprig duşman să trăiască ce am trăit atunci, înjurăturile, frica. Nu mai aveam familie, prieteni, casă. Pentru mine tata a plecat de acasă in 21 decembrie 1989 şi nu s-a mai întors la fel niciodată. A lipsit de acasă 64 de zile. 18 luni am trăit un coşmar, care nu s-a mai terminat niciodată. Noi de atunci nu am mai fost o familie. Mi-am pierdut toate reperele. Nici la joacă în Cişmigiu nu aveam voie. Nu am mai avut tată. Mergeam însoţită la şcoală. Am fost înjuraţi, jigniţi, şi acum sunt oameni care spun că Petre Roman a distrus imaginea României. Eu nu am fost om doi ani. Părinţii nu au realizat cât de rău eram eu, eram in depresie gravă. Mă îngrăşasem enorm. Plângeam de mă dădeam cu capul de pereţi”, a povestit Oana Roman la „Xtra Night Show”.

