Monica Tatoiu, viaţa unei pensionare de lux. „Nu am renunţat să muncesc. Doar că acum o fac gratuit” INTERVIU

Femeia de afaceri a mărturisit faptul că dacă nu există încredere şi respect reciproc într-o căsnicie care ar trebui să fie ca un parteneriat, aceasta nu ar putea dura. Iar experienţa ei de viaţă spune totul, scrie Click.ro.

Aţi lucrat mai bine de 12 ani în industria de beauty! Ce ritual de frumuseţe aveţi dumneavoastră? Sunteţi adepta produselor scumpe sau folosiţi şi leacuri băbeşti, să le spunem aşa, în materie de frumuseţe? Cum vă menţineţi în formă, de fapt?

De când am plecat de la Oriflame folosesc doar Hofigal, monodozele Q10 şi monodozele cu spirulină şi crema de contur ochi. Pentru produse de soare, doar Uriage şi Lovea. Din cauza psoriazis-ului am nevoie de şampoane dermato-cosmetice, Ducray. Parfumul meu preferat, Jean Louis Scherer, 1 şi 2. Hofigal are cele mai performante creme. Bate orice. Le duc de fiecare dată în America la prietenele mele. Brandul va dispărea după moartea fondatorului, domnul academician Manea.

Vi se spune că sunteţi pensionara de lux a României! Cum e viaţa dumneavoastră acum? Cum vă place să o definiţi şi să vă caracterizaţi?

Am o pensie mare, pentru că toate veniturile au fost trecute în cartea de muncă. Am fost obişnuită să muncesc de la 16 ani. Nu am renunţat să muncesc. Doar că acum o fac gratuit. Dau meditatiii pe skype, am publicat două cărţi, scriu două editoriale săptămânal, lucrez la o carte despre modul în care economicul a determinat politicul din ‘45 încoace. Acumînvăţ despre sistemele de înarmare. Merg la poligon la trageri.