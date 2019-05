Moby i-a cerut scuze actriţei Natalie Portman după ce a afirmat că a avut o relaţie cu aceasta: „Recunosc că am fost grosolan“

Moby a revenit asupra afirmaţiilor sale şi a mărturisit că îi pare rău şi că îi poartă un respect enorm actriţei. Vestea vine la câteva zile după ce actriţa Natalie Portman l-a descris pe muzicianul Moby drept „un bătrân dubios“ deoarece acesta a scris în volumul de memorii „Then It Fell Apart“ că a avut o relaţie cu actriţa în 2001.

Muzicianul, într-un text postat în mediul online, fără să admită că a greşit vârsta lui Portman în cartea lui, a recunoscut „diferenţa de 14 ani“ dintre ei, scrie News.ro . Acesta a adăugat: „Ar fi trebui mă comport „mult mai responsabil şi respectuos când m-am întâlnit prima dată cu Natalie în urmă cu 20 de ani“.

„După ce a trecut un timp, am realizat că multe dintre criticile aduse referitor la includerea lui Natalie în «Then It Fell Apart» sunt foarte valide. Recunosc în totalitate că am fost grosolan şi am greşit că nu i-am spus despre asta înainte şi la fel de nesăbuit să nu îi respect reacţia“, a scris el sâmbătă, pe Instagram.

Moby descrie în cartea lui cum a cunoscut-o pe Portman, cu care a ieşit în oraş şi pe care a sărutat-o în campusul Universităţii Harvard.

Actriţa s-a declarat deranjată de afirmaţiile lui Moby potrivit cărora ar fi avut o relaţie pe vremea când el avea 33 de ani, iar ea 20 şi neagă că ar fi avut o relaţie cu muzicianul al cărui nume real este Richard Hall.

Portman insistă că avea doar 18 ani când l-a întâlnit pe Moby şi că felul în care îşi aminteşte ea relaţia este destul de diferit: „Am fost surprinsă să aud că el a descris timpul foarte scurt în care l-am cunoscut drept o relaţie, pentru că eu îmi amintesc un om mult mai în vârstă purtându-se ciudat cu mine când am terminat liceul“. „El a spus că aveam 20 de ani. În mod clar nu aveam. Eram adolescentă. Tocmai împlinisem 18 ani. Nici el, nici editorul său nu au verificat datele şi pare că au făcut-o în mod deliberat. Faptul că el a folosit această poveste pentru a-şi vinde cartea a fost foarte deranjant pentru mine. Sunt foarte multe erori şi invenţii. Mi-ar fi plăcut ca el sau editorul să mă fi contactat pentru verificare“, a subliniat actriţa.

