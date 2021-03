Luc Besson acuzat de viol: Judecătoarea franceză vrea să închidă ancheta

Judecătoarea de instrucţie de la Tribunalul din Paris Marie-Claire Noiriel a anunţat părţile că vrea să închidă ancheta şi le-a invitat, aşa cum prevede legea, să-i prezinte observaţiile.

Luc Besson nu a fost pus sub acuzare, ci doar cu statut de martor asistat pe 25 ianuarie.

Judecătoarea a reluat în septembrie dosarul care îl viza pe regizorului filmelor "Subway", "Le Grand Bleu", "Nikita" şi "Al cincilea element".

În răspunsul către magistrat, unul dintre avocaţii actriţei Sand Van Roy, Francis Szpiner, s-a arătat "mai mult decât surprins" că nu a căutat să o asculte pe reclamantă înainte de a închide ancheta. El a estimat că "o confruntare ar fi fost minimul pe care o parte civilă are dreptul să îl aştepte de la judecătorul său"

Cineastul, care contestă acuzaţiile, şi actriţa au fost confruntaţi în decembrie 2018, în cadrul unei anchete preliminare.

În acest dosar, Sand Van Roy a depus plângere pentru viol pe 18 mai 2018 contra influentului producător şi regizor francez în vârstă de 60 de ani a doua zi după o întâlnire cu el la Bristol, un palat parizian. Două luni mai târziu, ea a denunţat alte violuri şi agresiuni sexuale comise, potrivit actriţei, de-a lungul a doi ani, într-o "relaţie influenţată profesional" cu producătorul.

Aceste plângeri au fost clasate fără urmare pe 25 februarie 2019 de Parchetul din Paris, care a estimat că nu a putut "caracteriza infracţiunea denunţată în toate elementele sale constitutive".

Prin urmare, actriţa a depus o altă plângere cu constituire de parte civilă, care a dus la deschiderea unei anchete judiciare pe 2 octombrie 2019 pentru "violuri". Procuratura din Paris nu a fost de acord cu reluarea investigaţiilor.

Luc Besson, care contestă aceste acuzaţii, a fost audiat liber de poliţişti în octombrie 2018, apoi confruntat cu acuzatoarea sa în decembrie.

Opt femei l-au acuzat pe regizor de gesturi deplasate, agresiune sexuală, în mărturii adunate de Mediapart, pentru fapte în mare parte prescrise. "Nu am violat în viaţa mea o femeie. Nu am ridicat mâna asupra unei femei. Nu am ameninţat o femeie. Nu am constrâns niciodată o femeie fizic sau moral", a spus el în octombrie 2019.

Tată a cinci copii, Luc Besson este şi om de afaceri influent, care a înfiinţat Cetatea cinema din nordul Parisului.

Regizorul francez Luc Besson, recompensat cu premii César şi Lumière, este cunoscut pentru filme ca „Nikita” (1990), „Leon” (1994), „Al cincilea element/ Le cinquième élément” (1996), „The Lady” (2011) şi „Un monstre à Paris” (2011).