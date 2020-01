Cum le-a tratat presa britanică pe ducesele Kate şi Meghan în situaţii similare: una lăudată, alta umilită

Unul dintre motivele pentru care prinţul Harry şi soţia lui, fosta actriţă Meghan Markle, au decis să renunţe la rangul de membri seniori ai familiei regale britanice şi să petreacă mai mult timp în Canada, ar fi şi felul în care au fost trataţi de presă, în special de tabloidele britanice.

Harry şi Meghan, care s-au plâns în repetate rânduri că sunt hărţuiţi de tabloide, au anunţat totodată şi o nouă strategie privind raportarea la organizaţiile media.

Ei au scris pe site-ul lor oficial că nu vor mai respecta sistemul tradiţional al presei regale din Marea Britanie, care acordă accesul la informaţii doar unui grup select de publicaţii britanice. Corespondenţii regali ai Marii Britanii vor rămâne, totuşi, o sursă credibilă, scrie BuzzFeed.

„Concepţiile greşite domină presa şi deseori sunt preluate de publicaţiile internaţionale, intensificând realtările greşite“, au scris ducii de Sussex.

Decizia lor de a se retrage din rangul de membri seniori ai familiei regale a provocat o frenezie în rândul publicaţiilor britanice, Uniunea Naţională a Jurnaliştilor chiar anunţând un protest faţă de anunţ, potrivit sursei citate.

Harry şi Meghan au declarat public că au fost trataţi incorect de presa din Marea Britanie, chiar de la momentul anunţului privind logodna lor. De asemenea, ducii de Sussex au mai spus că au fost judecaţi după alte standarde în comparaţie cu prinţul William şi soţia sa, ducesa Kate.

Publicaţiile din Marea Britanie care sunt incluse în programul presei regale sunt The Daily Express, Daily Mail, Daily Mirror, the Evening Standard, The Telegraph, The Times şi The Sun.

Kate, lăudată de tabloide, Meghan umilită

BuzzFeed a realizat o comparaţie a titlurilor publicaţiilor menţionate şi au scos la iveală câteva exemple care ar putea arăta un dublu standard al presei privind tratamentul duceselor Meghan şi Kate:

„Ducesa Kate, văzută în timp ce îşi protejează burtica la ieşirea de la un eveniment“, titra Daily Mail în martie 2018.

„De ce nu-şi poate ţine Meghan Markle mâinile de pe burtă? O fi vorba de vanitate, mândrie sau actorie?“, titrează jurnaliştii aceleiaşi publicaţii la un an distanţă, în ianuarie 2019.

„Leacul pentru greţurile matinale ale lui Kate? Prinţul William i-a oferit un avocado ducesei“, scrie The Daily Express în 2017, în timp ce publicaţia o critică pe Meghan Markle în 2019, scriind „Mult iubitul avocado al lui Meghan Markle, asociat cu abuzul drepturilor omului şi seceta“.

Ducele şi ducesa de Cambridge „şi-au înfiinţat companii secrete pentru a-şi proteja brand-ul, la fel ca soţii Beckham“, scrie Daily Mail în 2014.

În 2019, aceeaşi publicaţie titrează „O încasare de zile mari! Harry şi Meghan Markle au aplicat pentru mărci înregistrate pentru peste 100 de produse înainte de distanţarea de monarhie“.

„De ce florile sunt mereu o alegere potrivită“, scria The Daily Express despre nunta prinţului William şi a lui Kate Middleton, în 2011.

Totuşi, când a fost vorba de alegerea florilor la nunta ducilor de Sussex, jurnaliştii de la The Daily Express au titrat „Cum ar fi putut florile să îi pună viaţa prinţesei Charlotte în pericol“.

„Haina ducesei Kate s-a asortat perfect cu cea a Reginei“, nota Daily Mirror în 2013. Aceeaşi publicaţie titra în 2018 despre ducesa Meghan: „Confuzia făcută de Meghan Markle privind o pălărie aproape că i-a adus mari probleme cu Regina“.