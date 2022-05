Cum a ajuns imaginea lui Bruce Willis într-o bătălie cu sancţiuni de 900 milioane de dolari impuse unei bănci din Rusia

Într-una dintre cele mai importante campanii de marketing din Rusia, actorul Bruce Willis a făcut reclamă pentru banca rusească National Bank Trust, în 2011. Imaginea vedetei de la Hollywood a dus la creşterea profilului băncii şi a cifrei de afaceri.

Acum, miniştrii britanici sunt presaţi să impună sancţiuni băncii, din cauza eforturilor acesteia de a recupera datorii de sute de milioane de lire sterline din Marea Britanie.

În urmă cu un deceniu, banii se revărsau în cuferele băncii de la clienţi, iar sume mari au fost trimise în întreaga lume sub formă de împrumuturi pentru o reţea de companii offshore. Dar au apărut acuzaţii că au fost făcute tranzacţii cu documente false, într-o schemă frauduloasă care avea ca scop să ascundă creditele neperformante şi să-i îmbogăţească pe directorii băncii, scrie The Guardian, citat de Digi24.

Înalta Curte din Londra a decis în ianuarie 2020 că banca are de recuperat datorii de 900 de milioane de dolari (735 de milioane de lire sterline) de la trei foşti şefi, dintre care doi locuiesc în Marea Britanie, care ar fi fost implicaţi în schema frauduloasă. Banca încearcă acum să recupereze banii datoraţi în Marea Britanie, dar miniştrii de la Londra se întreabă dacă acest lucru este posibil, având în vedere sancţiunile impuse Rusiei.

Acţionarul majoritar al National Bank Trust este acum Banca Centrală a Rusiei, aşa că orice sumă de bani recuperată în Marea Britanie ar putea ajunge la statul rus.

