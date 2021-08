Charlie Watts, bateristul trupei The Rolling Stones, a murit la vârsta de 80 de ani

La începutul lunii august a fost anunţat că muzicianul nu va participa la turneul american al formaţiei, programat pentru toamna aceasta, pentru că se recuperează în urma unei proceduri medicale care nu a fost specificată. În 2004, el a fost tratat pentru cancer la gât.

Watts a fost supus „unei operaţii care a fost un succes, dar medicii au concluzionat că are nevoie de odihnă şi recuperare”, a spus un purtător de cuvânt al trupei.

„Cu imensă tristeţe anunţăm moartea iubitului nostru Charlie Watts”, se arată în comunicat. „A murit în linişte, la un spital din Londra, astăzi, înconjurat de familie”.

În aceeaşi declaraţie a fost precizat că este făcut apel la respectarea intimităţii familiei, membrilor trupei şi a prietenilor apropiaţi.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

Trupa şi-a schimbat componenţa în câteva rânduri, însă relaţiile dintre membrii săi au rămas amicale şi ei au cântat în mai multe rânduri împreună, în proiecte independente.

Cea mai recentă formulă: Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară).

Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome”, a fost lansat în 2016.

Născut pe 2 iunie 1941, la Londra, Charles Robert Watts a crescut înconjurat de muzică şi în tinereţe era pasionat de sound-ul unora ca Jelly Roll Morton şi Charlie Parker. A început să cânte la tobe în timpul liceului, căruia i-au urmat cursuri de design grafic.

Atras de jazz, impunător pe scena emergentă londoneză, după cum îşi aminteşte Keith Richards în autobiografia „Life”, Watts a fost - cu greu - cooptat în The Rolling Stones, în 1963. El apare pe toate albumele trupei lansate începând cu acel an.

„Pentru mine, Charlie Watts este ingredientul secret al acestei afaceri”, scria Richards despre aportul prietenului şi colegului său la trupă.

În noiembrie 1994, The Rolling Stones a devenit prima trupă rock and roll care a transmis live pe internet dintr-un concert. A fost vorba despre cinci piese din show-ul susţinut în Dallas, în turneul „Voodoo Lounge”.

TRS a cântat prima dată la Moscova în 1998, iar la Bucureşti a concertat în premieră (şi singura dată), pe stadionul Lia Manoliu, pe 17 iulie 2007.

Cel mai mare concert al trupei a avut loc pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, în februarie 2006. Este estimat că au participat la acel eveniment 1,5 milioane de oameni. The Rolling Stones a cântat în Cuba, în martie 2016, cu jumătate de an înainte de moartea lui Fidel Castro. „Havana Moon”, a fost apoi lansat sub forma unui cine-concert.

De-a lungul carierei, membrii grupului au fost implicaţi şi în numeroase acţiuni caritabile, iar venituri de pe urma unora dintre single-urile lansate au ajuns la diverse fundaţii.