Céline Dion, primele declaraţii după zvonurile că are o relaţie cu un tânăr: „Am simţit o conexiune imediată“. Cum au fost surprinşi cei doi FOTO

Într-un interviu acordat publicaţiei The Sun , artista de origine canadiană a vorbit despre zvonurile potrivit cărora ar avea o relaţie cu dansatorul ei, Pepe Munoz.

Céline Dion a declarat că între ei există „doar o prietenie frumoasă“, în ciuda fatului că, în ultimul an, au fost fotografiaţi împreună, la diferite evenimente, ţinându-se adesea de mână.

Întrebată de jurnaliştii de la The Sun despre relaţia pe care o are cu tânărul dansator, artista a răspuns: „Da, există un alt bărbat în viaţa mea, dar nu bărbatul vieţii mele. Am simţit o conexiune imediată ca prieteni. Dar haideţi să nu amestecăm lucrurile. Suntem cei mai buni prieteni. Sigur că ne îmbrăţişăm şi ne ţinem de mână şi ieşim împreună. Oamenii văd asta. El este un gentleman. Mă ţine de mână când ieşim“.



Pepe Munoz şi Celine Dion FOTO Guliver/Getty Images

Artista a vorbit şi despre comentariile răutăcioase ale celor care o „acuză“ de faptul că a trecut prea repede peste moartea soţului ei, managerul René Angelil, care a murit de cancer în urmă cu doi ani, la vârsta de 73 de ani.

„Nu mă supăr pentru că el (Pepe Munoz- n.r.) este frumos şi este cel mai bun prieten al meu“. De asemenea, artista a ţinut să precizeze că este într-adevăr singură: „Sunt singură, iar când spun asta, vă rog să mă credeţi şi să mă lăsaţi în pace“.

Celine Dion şi Pepe Munoz FOTO ProfiMedia





De asemeena, Céline a vorbit şi despre regretatul ei soţ, despre care a mărturisit că „îl vede în fiecare zi prin ochii copiilor lor“.

„Îl văd în fiecare zi prin ochii copiilor noştri. Mi-a dăruit foarte multă putere în toţi anii aceştia. Şi atât de multe de explorat, e timpul ca acum să-mi întind aripile. Maturitatea vine odată cu timpul şi cu vârsta. Simt că acum mă pot exprima mai mult, paradoxal, căci mi-am folosit vocea pentru a cânta şi performa pe scenă. Vreau să fiu cea mai bună variantă a mea şi să fiu înconjurată de cele mai bune persoane“.

Celine Dion şi Pepe Munoz FOTO ProfiMedia





Céline Dion şi René Angélil, care a fost şi managerul şi mentorul cântăreţei, s-au căsătorit în 1994, pe când artista avea 26 de ani, iar el 52 de ani. Cei doi soţi au avut împreună trei copii - René Charles, în vârstă de 15 ani, şi gemenii Eddy şi Nelson, în vârstă de şase ani.

Celine Dion povestea anul trecut pentru revista Stellar că ritualul său de dinaintea concertelor încă îl implică pe regretatul ei soţ, explicând că îi vorbeşte şi „îl ia de mână“ înainte de fiecare spectacol - deţine o replică din bronz a uneia dintre mâinile acestuia. „Încerc să-i dovedesc în fiecare zi că sunt bine. Copiii cresc, ne simţim puternici. Suntem bine“, a mai spus artista.

Celine Dion şi Rene Angelil FOTO Guliver/Getty Images

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: