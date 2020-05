Ce mai fac fetele de la Salt-N-Pepa, la 33 de ani de la lansarea hitului rap „Push it“?

Cheryl James aka Salt spune că lor nu le-a plăcut deloc această piesă. Chiar au urât-o şi nu s-au aşteptat să fie un hit. Ajunsă acum la 53 de ani, "Sarea" din formaţia Salt-N-Pepa declară că, de fapt, verusrile atât de sexualizate ale cântecului nu erau deloc pe placul lor. "Am avut o sesiune de râs nervos în studio când am înregistrat piesa. Ne-am întrebat producătorul: Deci trebuie să spunem Oh, baby, oh şi chestii de-astea?", îşi aminteşte Cheryl, care explică faptul că a ajutat-o mult să se gândească la alt sens al versurilor. "Dacă ai o perioadă grea în cuplu, forţează lucrurile, trage de tine, push it, baby, până reuşeşti", spune Cheryl, chiar dacă pe scenă, fetele au părut dintotdeauna că au intrat perfect în jocul sexual al piesei lor.

