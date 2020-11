Andrei Ştefănescu a divorţat după şapte ani de căsnicie. Mesajul cântăreţului

Andrei Ştefănescu şi Antonia Ştefănescu au divorţat după şapte ani de mariaj. Cei doi au împreună un băieţel, Ayan, care a rămas în custodia mamei. Cântăreţul a mărturisit că decizia de a divorţa a fost una de comun acord şi s-a produs la notar, pe cale amiabilă.





"Dragii noştri, după cum bine ştiţi, mereu am fost discreţi cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut şi acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să vă informăm despre situaţia noastră, pentru a nu exista neînţelegeri. După 7 ani de relaţie, o poveste frumoasă de dragoste şi o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărţi. În luna septembrie am finalizat divorţul la notar pe cale amiabilă şi am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan şi nu numai.





Antonia şi Ayan locuiesc în continuare în casă noastră, îi vizitez aproape zilnic şi ne petrecem timpul împreună. Puiul este bine şi fericit şi ne asigurăm zi de zi ca această schimbare să nu îl afecteze. Am ales să facem această tranziţie departe de ochii şi părerile celor din jurul nostru, pentru binele şi liniştea atât a noastră, cât şi a lui Ayan.





Ştim că această decizie va uimi pe toată lumea care ne îndrăgeşte şi care ne-a fost alături de-a lungul anilor, însă amândoi suntem bine şi ne înţelegem foarte frumos în ciuda despărţirii noastre, lucrurile merg înainte la fel că până acum.





Chiar dacă nu vom mai parcurge viitorul mâna de mâna, o vom face umăr lângă umăr pentru binele şi fericirea lui Ayan. Tocmai de aceea să nu va mire că vom petrece mult timp împreună şi că vom avea diferite activităţi împreună cu Ayan, familiile noastre şi prietenii noştri. În vieţile noastre se aşterne liniştea, de aceea va rugăm să respectaţi discreţia cu care am parcurs lunile acestea", a transmits cântăreţul.