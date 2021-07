Anca Androne din „Adela”, pe val şi în carieră, şi în amor. „Suntem împreună de vreo 30 de ani”. Soţul ei a jucat în Harry Potter

Click!: Bună, Anca! Ai câteva filme făcute cu echipe de afară. Cum a fost să joci împreună cu actori străini?

Anca Androne: Nu foarte multe, dar am câteva. Am interacţionat cu nişte actori care au jucat în Franţa mai mult. De exemplu, cu Tchéky Karyo în "Jacquou le croquant" şi "Le père Goriot". A filmat trei filme franţuzeşti în România şi el a fost în toate, iar eu am luat probele. Meseria asta nu se face diferit afară, se face la fel. Condiţiile sunt altfel, la fel şi contextul. Eşti pus într-un context cu vizibilitate mai mare sau mai mică, meseria este aceeaşi.

De când ai apărut în serialul "Adela", de la Antena 1 te opreşte lumea pe stradă?

Nu prea am ieşit pe stradă. Am muncit foarte mult, locuiesc în afara Bucureştiului, mă ia maşina din faţa casei sau plec eu cu maşina la filmare, căci filmăm la Snagov. Deci nu prea apuc să ies din casă. Şi când vin acasă ma ocup de fetiţă, cam asta-i viaţa mea.