Topul celor mai bune licee. Acte necesare pentru înscrierea la liceu

Aproximativ 113.000 de absolvenţi ai ciclului gimnazial au fost repartizaţi la liceu, asta însemnând 66% din elevii înscrişi în clasa a VIII-a în perioada susţinerii simulărilor (martie), atrag atenţia specialiştii. Liceele de top s-au menţinut şi în acest an pe primele locuri, cu menţiunea că mediile de admitere au mai scăzut, mai completează experţiii.

„Dintr-un număr de 171.000 de elevi înmatriculaţi în clasa a VIII-a s-au prezentat la examenul de Evaluare Naţională 142.847 (83,5%) de candidaţi. Iar dintre aceştia au promovat cu medii peste 5 aproximativ 105.000, adică 61,4% din numărul elevilor înmatriculaţi în clasa a VIII-a. În schimb, la liceu au fost repartizaţi 112.800 elevi. Or, asta înseamnă că 7.800 de elevi vor merge la liceu deşi la Evaluarea Naţională au luat medii sub 5, unii chiar 3 sau 4. Cum se vor descurca aceştia la derivate, integrale, fizică cuantică, rămâne de văzut. Alţi 1.300 de candidaţi nu au fost repartizaţi“, a explicat Ştefan Vlaston, preşedintele Asociaţiei Edu Cer.

Top 10 licee din Capitală

Ultimele medii de admitere la licee au scăzut chiar şi cu zeci de sutimi faţă de anul trecut, după cum arată centralizarea datelor făcută de Ministerul Educaţiei. În schimb, pe primele locuri rămân aceleaşi licee.

Colegiul Naţional „Sfântul Sava“. Aici, ultima medie de admitere la Mate-Info a fost de 9,91 faţă de 9,93 cât a fost anul trecut. Colegiul Naţional „Gheoghe Lazăr“, unde ultima medie a fost 9,77 în acest an, faţă de 9.86 cât a fost în anul precedent. Colegiul Naţional „Spiru Haret“- cu ultima medie de admitere la Mate-Info 9,73 (faţă de 9,80 în 2017). Colegiul Naţional „Tudor Vianu“, unde ultimul admis la Mate-Info a avut media 9,57 (anul trecut a avut media 9.68). Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai“ - s-a intrat cu o medie mai mică faţă de anul trecut: 9, 48 comparativ cu 9.66. Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“. Aici, ultima medie de admitere la Mate-Info a fost 9,45 (în 2017 a fost 9,63). Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu“, unde ultima medie a fost 9,40 (anul trecut-9,62), la egalitate cu Colegiul Naţional „Grigore Moisil“, care anul trecut a avut ultima medie de admitere 9.57. Colegiul Naţional „Cantemir Vodă“ cu ultima medie 9,35 (anul trecut- 9,53), Colegiul Naţional I.L Caragiale cu media 9,30 Colegiul Naţional „George Coşbuc“ cu media 9.19.

Care este clasamentul liceelor în ţară

De altfel, primele şase colegii din Capitală se situează şi în Top 50 cele mai bune colegii/licee din ţară. În acelaşi clasament se regăseşte Colegiul Naţional „B.P. Haşdeu“ din Buzău cu ultima medie 9,78. Cu aceeaşi medie de admitere, 9,72, se află Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu“ din Piteşti şi Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova 9,72.

Acestea sunt urmate de Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu“ Oradea din judeţul Bihor şi Colegiul Naţional din Iaşi unde ultima medie 9,69. O altă instituţie din Iaşi care se află în top este Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“ - ultima medie 9,55. Un alt oraş care are o prezenţă semnificativă în clasament este Cluj Napoca, cu trei unităţi de învăţământ: Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ (ultima medie 9,64), Liceul Teoretic „Avram Iancu“ (ultima medie 9,59) şi Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“ (ultima medie 9,45).

O prezenţă semficativă o are şi judeţul Constanţa cu două instituţii: Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“ cu ultima medie 9,85 (ocupă locul II pe ţară după Colegiul „Sf. Sava“) şi Liceul Teoretic „Ovidius“ din Constanţa 9,62 la Bilingv Engleză.

Ştefan Vlaston afirmă că acest lucru se întâmplă pentru că „aceste unităţi au profesori buni angajaţi pe o perioadă nedeterminată“. Apoi, expertul subliniază că mediile de admitere au scăzut pentru că rezultate la Evalurea Naţională au fost mai mici. „Principala problemă a fost la Matematică. Acolo s-au dat subiecte grele“, explică preşedintele Asociaţiei Edu Cer.

Înscrierea la liceu pentru absolvenţii de clasa a VIII-a

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează în perioada 10-13 iulie, pe baza unui dosar care trebuie să conţină următoarelor acte: