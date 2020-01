Orban, despre vizita ministrului Educaţiei la şcoli: Mi-au displăcut întotdeauna lucrurile astea cu spectacol. Era de preferat să meargă inopinat

„E normal ca ministrul Educaţiei să meargă în şcoli. Legat de faptul că e însoţită de presă, există şi interes din partea presei. Am înţeles că au fost discuţii pentru că a mustrat o învăţătoare. Nu cred că este o chestie intenţionată, mi-am luat camerele ca să se vadă cum fac eu controale. O să am o discuţie (cu Anisie) pe tema asta. Important e ce face un om când nu are camerele asupra lui. Mie mi-au displăcut întotdeauna lucrurile astea cu spectacol. Da, era de preferat să meargă fără camere în acea vizită, în vizită inopinată”, a declarat Ludovic Orban la HotNews.

El a precizat că va avea o discuţie cu ministrul pe această temă.

Sindicaliştii din învăţământ consideră că vizita recentă făcută de ministrul Educaţiei Monica Anisie la două şcoli din judeţul Ialomiţa s-a transformat în ”descindere”, ministrul fiind filmat de televiziuni în timp ce îi făcea observaţie unei învăţătoare pe care a auzit-o ţipând la un elev, ceea ce contravine prevederilor legale. La rândul său, ministrul afirmă că oricine ar fi reacţionat într-o astfel de situaţie şi admite că ar fi vrut să fie mai calmă în acea interacţiune, considerând regretabil că, pentru moment, nu a fost atentă la prezenţa presei şi expunerea copiilor, lucru pentru care îi pare rău.