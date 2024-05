Carmen Tănase, mărturisiri despre teatrul erotic: „Am crezut că mor de râs... Acolo erau toate nenorocirile”

Carmen Tănase, una dintre cele mai iubite actrițe din România, a cucerit definitiv inimile telespectatorilor cu rolul din „Inimă de țigan”, rol despre care a mărturisit că nu l-a iubit de la început, potrivit Fanatik.

Iubitorii de teatru o știu de pe scenă, însă foarte multă lume o asociază cu rolurile din serialele „Lacrimi de iubire”, „Fructul Oprit”, „Clanul” dar mai ales „Inimă de Țigan”, telenovela în care a interpretat-o pe Flăcărica.

„Una din marile probleme ale mele, cu rolul ăsta, care a fost groaznic la început, a fost privirea. Că de vorbit, vorbești. Nu e privire care să-ți fie la îndemână, deoarece a ta e șlefuită (...). Norocul meu a fost că la început de tot, am filmat exterioarele și atunci o ardeam că-mi intră soarele în ochi. Până la urmă am prins-o,”, a povestit Carmen Tănase în podcast-ul Gând la Gând cu Teo.

Ce roluri nu ar juca

Carmen Tănase a dezvăluit de ce rolurile din filmele pentru adulți nu sunt și n-au fost o opțiune pentru ea și a relatat experiența sa în fața unei scene de teatru erotic.

„Și, bineînțeles, film porno aș refuza. Eu m-am întrebat întotdeauna, ce greu trebuie să fie pentru oamenii ăia. Că la film faci multe duble. Am fost în Olanda, am zis că vreau și eu să văd cum e teatrul. Și m-am dus odată cu mai mulți prieteni. Era weekend, s-a stat la o coadă, o oră am stat la coadă. Cum era? Luai bilet și mai ieșea cineva din sală, pentru că era, cum era pe vremea noastră la film, că o luau de la început” (...) a povestit, Carmen Tănase, în podcast-ul Gând la Gând cu Teo.

Actrița a relatat și ce a amuzat-o cel mai tare:

„Oamenii ăia avea de lucru într-o noapte, cam de3-4 ori. Tu îți dai seama, ani de zile, zi de zi și în weekend toată noaptea? (...) Am crezut că mor de râs. (...) au adus pe scenă o piatră de mormânt și a apărut o fată lungă și slabă, îmbrăcată într-o dantelă și s-a pus acolo la mormânt și suferea. La un moment dat apare din culise o altă tânără care vine la asta să o consoleze și o consolează de tot. Deci acolo erau toate nenorocirile”.