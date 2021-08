Ministrul Educaţiei anunţă în ce situaţii masca de protecţie nu va fi purtată la şcoală

„Şcoala nu ar trece integral în online (la o rată de infectare de peste 6 la mie - n.r.). Este vorba despre al doilea scenariu care se aplică peste rata de infectare de 6 la mie. În acest scenariu, în momentul de faţă este propus ca preşcolarii - e vorba de creşe şi grădiniţe - să poată funcţiona în continuare. Primul scenariu este o certitudine. Al doilea scenariu, ce vă spun acum, este în curs de discuţie şi va fi finalizat acest proces, în perioada 1-3 septembrie, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului şcolar”, a declarat Sorin Cîmpeanu, duminică seară, la Digi 24.

În acest al doilea scenariu, care nu a fost adoptat încă, în cazul în care rata de infectare ar depăşi 6 la mie şcolarii de gimnaziu ar urma să intre în online, până la vârsta de 12 ani, iar în cazul elevilor de peste 12 ani se ia în calcul posibilitatea ca aceştia să poată merge la şcoală, cu prezenţă fizică.

„Bineînţeles, nu mai departe de intrarea localităţii în carantină, moment în care orice activitate neesenţială se opreşte”, a adăugat ministrul.

Acesta consideră că această ipoteză ar fi aplicabilă localităţilor mai mici, în care pot apărea focare şi care ar putea ajunge mai degrabă la rata de infectare de peste 6 la o mie de locuitori.

Ministerul pregăteşte formulare prin care solicită acordul părinţilor privind vaccinarea copiilor de peste 12 ani, însă acestea vor putea fi distribuite doar după începerea şcolii. În cadrul formularului părinţii vor putea răspunde cu „da" sau „nu".

În ceea ce priveşte ceremoniile de deschidere a noului an şcolar, ministrul a afirmat că "anul acesta le vom permite, pentru că sunt multe alte acţiuni care sunt permise, acţiuni cu mii de persoane". El a explicat că singurele condiţii vor fi ca aceste ceremonii să aibă loc în exterior, să aibă o durată maximă de o oră şi jumătate şi să se poarte masca de protecţie, fiind vorba despre aglomerări de persoane.

„Ştiţi cum e, nu ne facem griji pentru copii atunci când merg la festival, atunci când merg pe plaje supraaglomerate, atunci când merg în mall-uri supraaglomerate, dar, dintr-o dată, sunt părinţi care îşi fac griji că vai Doamne, merg în şcoală!”, a susţinut ministrul.

El a anunţat că purtarea măştii de protecţie în şcoală, în spaţiile interioare, va fi obligatorie cu excepţia învăţământului special, în cazul căruia va exista o recomandare privind purtarea măştii, dar nu obligativitate şi cu excepţia orelor de educaţie fizică derulate în interior, cu condiţia ca în localitate rata de infectare să fie sub 2 la mie. În localităţile cu indici de infectare de peste 2 la mie orele de sport vor putea fi organizate doar în spaţii exterioare.

„În momentul în care ai posibilitatea să te vaccinezi şi nu te vaccinezi, în momentul în care nici nu vrei să te testezi, sigur că, în mod evident, ai nevoie de ceva odihnă. Ceva odihnă trebuie să fie obligatoriu în termenii legii, atât cât permite legea. Evident că nu o să avansez o soluţie care să fie contrară legii. Am spus doar că normal este să se odihnească. Dacă nici nu ai trecut prin boală, nici nu vrei să te vaccinezi, nici nu ai motive certificate medical pentru care nu vrei să te vaccinezi, nici nu vrei să te testezi, atunci au dreptate acei părinţi care spun că acel profesor poate reprezenta un pericol pentru elevii cu care intră în contact”, a declarat Sorin Cîmpeanu, duminică seară, la Digi 24.

El a arătat, în acest context, că se vor analiza "toate soluţiile din perspectivă legală" în ceea ce priveşte situaţia profesorilor care nu vor să se vaccineze, dar care refuză testarea.

Cîmpeanu a exclus ideea ca angajaţii din sistem să fie obligaţi să plătească testele pentru depistarea infecţiei cu SARS-CoV-2.

„Nu, nu s-a pus niciodată problema plăţii testelor de către profesori. Chiar dacă vorbim de profesori nevaccinaţi. Avem o legislaţie în vigoare, este vorba despre aspecte care nu trebuie să promoveze discriminarea în niciun fel de situaţii, deci în acest moment nu am în calcul această ipoteză. (...) În plus, vreau să vă spun că orice cetăţean al acestei ţări are dreptul să fie testat fără să plătească în momentul în care acuză cele mai mici simptome specifice”, a afirmat ministrul Educaţiei.

Cîmpeanu a susţinut că nu s-a pus problema testării cadrelor didactice la debutul anului şcolar.

„Nu am luat în calcul acest proces de testare înainte de festivitate, am luat testarea după depăşirea pragului de 6 la mie în localitate. La momentul de faţă asta am luat în considerare. Dacă mă întrebaţi de testele de salivă, am pledat pentru acele teste non-invazive vreme de luni de zile. În cele din urmă, am înţeles că nu este omologat”, a adăugat ministrul.

În ceea ce priveşte testarea elevilor în şcoli, acesta se va face doar pentru cazurile simptomatice.

„Testarea se face pentru ca, în situaţia în care toţi elevii din clasă cu excepţia celui confirmat sunt testaţi negativ, şcoala să se poată derula în continuare cu prezenţă fizică. La apariţia unui al doilea caz, sigur că vor intra în online toţi sau, există şi această ipoteză, pe care o luăm în considerare, de a permite accesul celor care sunt vaccinaţi, accesul cu prezenţă fizică în cazul în care doresc acest lucru”, a declarat ministrul.

Sorin Cîmpeanu a menţionat că şi în anul şcolar viitor orice elev care va prezenta "un certificat medical cu privire la vulnerabilităţi" şcoala va trebui să-i asigure acestuia învăţarea online.

Ordinul de ministru care va reglementa modul în care se va acţiona în şcoli, în viitorul an şcolar, va fi semnat între 1 şi 3 septembrie, dar cu cel mai târziu zece zile înainte de deschiderea anului şcolar, a anunţat ministrul Educaţiei.