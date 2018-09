A demisionat ministrul Educaţiei, Valentin Popa

Valentin Popa, a ajuns în jurul orei 10.30, în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaţilor. La discuţie se pare că au participat şi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, Daniel Suciu, liderul grupul PSD din Camera Deputaţilor, Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, şi Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă.



Săptămâna trecută, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat că Uniunea asteaptă o remaniere in fruntea Ministerului Educatiei, spunând ca o colaborare cu actualul ministru va fi imposibila si ca increderea in acesta nu exista după ce Executivul PSD-ALDE a dat o Ordonanţă, pe 23 august 2018, care a intrat în vigoare la începutul anului şcolar şi care arată că elevii de până în clasa a IV-a care fac parte din minorităţile naţionale învaţă de acum înainte materia Limba şi literatura română de la profesorii de gimnaziu şi liceu, şi nu de la învăţătoare.





„Articolul introdus de ministrul Educatiei in august in ordonanta simpla si care da un raspuns la problemele invatarii limbii romane in scolile cu predare in limba materna a fost un pas gresit, o greseala uriasa, a fost actiunea singulara a ministrului. Nu exista nici un argument profesional si politic pentru a sustine o astfel de schimbare” – a declarat Kelemen Hunor.