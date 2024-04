Zece lecții dure învățate de antreprenorii din România: „Hârtiile primează. Trebuie să ai absolut orice scris pe hârtie”

„Care este cea mai mare lecție învățată de tine în antreprenoriat?” - este întrebarea la care au răspuns mai mulți mici antreprenori din România. Răspunsurile zugrăvesc o realitate dură a mediului de afaceri din țară, în care relația cu angajații, partenerii și Statul este foarte complicată.





Cărțile de antreprenoriat și cursurile diferitor consultanți, care au invadat rețelele sociale, pot să-i ajute într-o anumită măsură pe cei care au ales să renunțe la statutul de angajat, dar cele mai bune lecții se pot obține de la oamenii de afaceri care s-au lovit de realitățile mediului de business autohton. Aceasta a fost și intenția unui membru al „Grupului micilor antreprenori din România”, când a întrebat: „Care este cea mai mare lecție învățată de tine în antreprenoriat?”

Pe lângă clișee provenite din cărți de dezvoltare personală, el a obținut și sfaturi interesante adaptate la viața din România.

Enumerăm sfaturile din prima categorie:

„Să respecți cele două reguli ale succesului: 1. Nu renunța 2. Nu renunța”, a susținut Laurențiu.

„Că trebuie să profitam de oportunități atunci când apar. Este posibil să nu mai vina a doua oară”, spune Cristina.

„Nimic nu e simplu și ca în planul inițial” - Cătălin.



„Să nu te încurci cu asociat, chiar prieten sau rudă!” - Vali.

„Nu e nimeni vinovat pentru ce merge rău în afacerea ta , înafară de tine” - Noro.

„Că nu poți face totul singur și bine” - Aura.

„Până acum am învățat doar că dacă nu muncesc eu, firma nu există” - Andrei.

„Hârtiile primează”

Antreprenorul a primit și sfaturi adaptate la viața economică reală din România.

„Primul și cel mai important lucru învățat în România este că hârtiile primează, trebuie să ai orice, dar absolut orice pe hârtie scris, cu subiect și predicat!!! Verbal ai dreptate , în scris ești de vină pentru că angajații se semnează în condica de prezență chiar și atunci când sunt în concediu și apoi iei 10.000 de lei amendă de la ITM chiar dacă pe camerele video se vede că nu a fost prezent la muncă. Am aflat ulterior că e an electoral și au nevoie de bani la bugetul de stat”, a susținut Andreea.

Antreprenoarea a venit și cu o a doua lecție: „cu românul nu faci treabă! Este indolent, neserios și plin de pretenții, ba chiar ajunge să-ți pună condiții și să fie șeful tău. Personalul asiatic momentan îmi oferă siguranța afacerii și liniște”.

Marius, un alt antreprenor de pe grup, susține același lucru: „Nu există gentlemen s agreement! Totul trebuie scris, semnat și parafat...înainte de a se demara orice proiect!”

El mai sugerează orientarea spre sfera afacerilor cu încasare imediată. „În caz că totuși ai un business unde se acorda decalaj la plată, tre urmărire client la sânge! Contabilitatea e punctul forte! Profitul în acte nu înseamnă nimic, profitul se realizează când ai ÎNCASAT contravaloarea mărfurilor sau a serviciilor prestate (bineînțeles atunci când prețurile au fost bine calculate...funcție de cheltuielile pe care le ai)! Team-ul tre să fie unul ok! Cheile de control tre păstrate de management! Ar fi multe de zis ...în 33 de ani de activitate am pățit multe ... vă pot povesti cam o saptămână ...două”, continuă Marius.

Și Bogdan recomandă atenție la contracte: „Cea mai dura lecție.... dacă nu ești atent la contract, când îl redactezi, nu ai nicio șansă, iar dacă ai contractul foarte bine făcut, din păcate... există situații în care nu ai nicio șansă. O hârtie care în cazul unei valori modice (probabil sub 3-5.000 euro) nu ai nicio șansă, iar cu sistemul judiciar din România, falimentezi până să ai căștig de cauză.”

„Mă doare lecția asta, pentru că și eu am fost student”

Adrian recomandă să nu fie angajați studenți, cel puțin în IT sau alte domenii creative.

„Mă doare lecția asta, pentru că și eu am fost student și aveam nevoie de bani. Când am început să fac angajări, am vrut să nu fiu „nesimțit” că angajatorii cu care am discutat eu, ci să ofer toată flexibilitate, să îi las să pună facultatea pe primul loc. Problema e că atunci job-ul este în cel mai bun caz pe locul 2. E vârsta la care vrei (și trebuie) să ai și viață socială. Mulți nici nu iau în calcul să lucreze seara sau în weekend. Deci job-ul cade pe locul 3”, explică antreprenorul.

El se plânge de faptul că în zilele în care au multe ore la facultate, studenții nu au randament. „În perioada examenelor nu pot să se concentreze deloc”, detaliază el.

Antreprenorul susține că totuși studenții pe care i-a angajat nu au avut pretenții financiare și i-a plăcit cu salariul minim pe economie. „Adevărul e că de cele mai multe ori ce lucrau nu le acoperea salariul. Nu mai vorbesc de alte cheltuieli pe care un angajat nu le conștientizează. Nu știu, dar presupun că un job mai puțin creativ e mai potrivit pentru un student. În timp ce se prăjesc cartofii, probabil poți să te gândeșți la cum se rezolvă tema de la programare. Dar când faci programare la job, e aproape imposibil să te gândeșți la orice altceva”.

„În România nu vom avea niciodată un mediu predictibil în afaceri”

Unii antreprenori se plâng de relația cu statul. „În România nu vom avea niciodată un mediu predictibil în afaceri, atâta timp cât vom fi guvernați de foșți comuniști, comuniști și pesedișți care urăsc antreprenorii!”, spune Adrian.

„Marii evazioniști scapă cu datorii de milioane de euro, iar unul care abia respiră e executat pt 200 de lei”, este de părere George.

Carmen a avut o experiență neplăcută: „Ce am învățat? Că am fost proasta, am lucrat cinstit și mi-am plătit toate impozitele. Dacă ar fi să încep din nou, aș alege un domeniu unde să nu încasez prin bancă, să nu mai îmi pese atât de clienți, să fac ceea ce toți făceau. Eu de proastă, am murit de grija tuturor, mai puțin de grija mea”.

„Orice ai face, guvernul inventează noi taxe și impozite!”, a susținut Coriolan.

Traian recomandă antreprenorului să nu se grăbească: „Nu investi că nebunu, nu te arunca aiurea la mai mult. Ia-o încet, perfecționează ceea ce ai și faci... și mare atenție la noile investiții, oricare ar fi ele. Nu încercă să faci bani rapid și din scurtături, că o să o furi de nu te vezi și poate dura ani să îți revii.”