O echipă de antreprenori români a creat cinci roboți care muncesc non-stop. Ce știu să facă

O echipă de antreprenori români a creat cinci roboți pe bază de inteligență artificială, care lucrează non-stop, cu o investiție de 350.000 euro.

“Am început prin a rezolva problema datelor despre produse din catalog, fiind o nevoie mare în piața de e-commerce, atât de mare încât roboții au început să fie achiziționați încă din perioada de dezvoltare și de testare, înainte să îi lansăm oficial. Nevoia de roboți pe bază de inteligență artificială care să crească eficiența în activitatea companiilor este infinită în România și în lume deopotrivă, fapt pentru care am dezvoltat cei 5 roboți în timp ce cercetam dezvoltarea lor. S-a întâmplat acest lucru pentru că AI-ul evoluează și se răspândește extrem de repede și nu exista alte variante decât ‘să construim parașuta după ce am sărit din avion’. Ideea business-ului Naratix și dezvoltarea unor roboți care să rezolve o serie de probleme în industria e-commerce a apărut încă din pandemie, când am condus mai multe proiecte de digitizare pentru branduri mari de ecommerce, unele chiar locale, din România. Atunci am descoperit dificultatea, costurile exagerate, precum și importanța cataloagelor de e-commerce. Noi vedem introducerea AI-ului în e-commerce similară cu introducerea motorului cu abur sau crearea liniei de asamblare. Este a patra revoluție industrială și va permite unor branduri să scaleze într-un mod fără precedent și să își reinventeze complet anumite operațiuni într-un timp foarte scurt”, declară Cristian Orășanu, co-fondator Naratix.

Roboții au rol de brand manager, engagement manager, data engineer, agent de vânzări și influencer.

Au fost dezvoltați de 6 tineri cu vârste între 29 ani și 36 ani, Ionuț Avram, Marius Drenea, Stelian Mustea, Vladin Grebeniță, Cristian Orășanu și Alina Orășanu, cu experiență în IT, business development, machine learning, cybersecurity, marketing, vânzări și psihologie.

Cine sunt roboții și ce fac mai exact

Naratix a dezvoltat două generații de agenți robotizați, pentru a fi utilizați de magazine online și site-uri de prezentare.

1. Robotul Nara, cel mai creativ robot

Robotul Nara, care are rolul de Brand Manager, scrie conținut unic pentru descrierile de produs din magazine online, paginile de categorii, precum și paginile de brand. Nara a fost antrenată pe un set de date uriaș specific industriei de e-commerce și poate opera în cadrul oricărui departament digital sau e-commerce din lume. Nara poate folosi vocea și identitatea brandului în fiecare descriere, precum și strategia SEO sau datele de catalog ale brandului.

Nara poate folosi date structurate, nestructurate sau zero date pentru a crea descrieri unice care să captiveze atenția clienților. Nara nu halucinează și nu minte, nu inventează atribute și folosește exclusiv detalii furnizate de către brand. Mai mult, Nara poate folosi elemente ca brand tone of voice unic reprezentativ brand-ului, profilul clientului pentru a realiza descrieri specifice unei audiențe țintă pentru fiecare produs în parte. De asemenea, poate face legături între produse și diverse evenimente sau contexte sociale, cum ar fi anumite campanii sau evenimente culturale (8 Martie, Black Friday, începerea sezonului de vară etc) și se folosește de localizarea culturală nu doar pentru a crea descrieri în orice limbă, ci și pentru a localiza cultural aceste descrieri.

Robotul Nara mai folosește computer vision, adică analizează galeria de poze a produselor și creează conținut stilizat despre informațiile vizibile în poze. Totodată, în funcție de profilul cumpărătorului, Nara determină care sunt cele mai relevante informații despre un produs și apoi le folosește în descriere. De exemplu, pentru un client din segmentul Beauty/Skincare, Nara a explicat în descrierea unui produs pentru ce este folosit extractul de Hibiscus sau enzima Q10.

2. Dynamo, robotul care creează documentația produselor

Cel de-al doilea robot, Dynamo, este un Data Engineer, care face tot posibilul pentru a îmbogăți datele și relevanța acestora pentru fiecare produs dintr-un magazin online. Dynamo folosește codurile EAN sau PDF-uri ale produselor căutând peste tot pe internet informații relevante despre produs, în orice limbă. Poate căuta date de la furnizor, date de la comercianți, date publice, etc. Apoi aduce, traduce și normalizează aceste date în atribute filtrabile în magazine online (exemplu: Tricou Bărbați, Culoare, Stil, Material, Colecție, Brand, Mărime, etc). Dynamo poate extrage informații, chiar și din galeria de poze (Imprimeu, Culoare, Stil, etc).

3. Robotul Gina, care face programări pentru clienți

Gina este un Engagement Manager, un agent care oferă consultanță clienților, îi califică, îi ajută să ia decizii și mai departe poate face legătura cu departamente interne. În esență, Gina înlocuiește chatboții sau sistemele IVR. Ea se antrenează cu fiecare interacțiune și într-un timp foarte scurt preia responsabilități complexe în interacțiunea cu clienții. Gina poate chiar să ajute în alegerea unui cadou potrivit sau poate chiar să facă programări.

4. Grant, robotul șarmant care vinde online

Grant, ca agent de vânzări, oferă consultanță în alegerea produselor ideale. Dacă utilizatorul este pe o pagina cu cercei în magazinul online, Grant îl îndeamnă să completeze setul și să cumpere și un lănțișor sau un inel din același stil. Este consultativ, șarmant și extrem de engaging, în special vizual. Prin cross-sales, Grant poate crește AOV-ul (valoarea medie a comenzii) cu până la 30%. Grant învață, de asemenea, preferințele clienților, întocmai ca prietenul de la magazinul din colț.

5. Robotul Julie, influncerul cu o personalitate atractivă

Julie este un digital influencer pentru branduri. Ea își creează propria audiență, este engaging, postează pe social media de pe conturile proprii și creează conținut relevant. Julie ajută brandurile care vor să facă livestreaming sau conținut online (unboxing, hauls, try-ons, etc) și este un influencer cu o personalitate unică, a brand-ului.

Ce avantaje aduc cei 5 roboți în companii

În funcție de specificul brandului, Naratix are o serie de avantaje pentru magazinele online, printre care scăderea costurilor de documentare și listare cu până la 97%, dar și automatizarea proceselor manuale, ducând la o eficientizare (rapiditate) a proceselor de catalogare de cel puțin 5 ori.

Printre avantaje se mai numără scăderea ratei de retur cu până la 60%, scăderea bounce rate-ului și creșterea timpului petrecut pe pagină de produs, creșterea AOV-ului cu până la 30% (cross-sales), creșterea ratei add2cart cu până la 15% și consolidarea brand-ului prin conținut unic (brand fidelity), personalizat pentru audiența potrivită.

Naratix, o companie proaspăt fondată, a implementat cei 5 roboți în mai multe companii cunoscute publicului larg, printre care MeliMelo, TheBodyShop, NeaKaisa, Bigotti, Caro, din toate verticalele de e-commerce, de la Fashion, Beauty, Home & Deco, Mobilă, Bricolaj, IT la Electronic.

Totodată, fondatorii Naratix au reușit să încheie parteneriate cu cele mai importante platforme de e-commerce (Go-Mag, ContentSpeed) prezente în România, precum și cu cele mai mari agenții marketing digital și SEO specializate în e-commerce (DWF, Data Revolt Agency)

“Cu o echipă relativ mică, augmentată de roboți precum cei creați de Naratix, un brand poate fi prezent în mai multe țări și poate susține toate aceste operațiuni cu succes. Agenții au rolul de a augmenta oamenii existenți și a automatiza procese repetitive, eliberând oamenii și ajutându-i să ia decizii strategice. Roboții Naratix sunt dedicați magazinelor online medii și mari, care vor să scaleze internațional, însă putem fi un partener grozav și pentru start-up-urile din e-commerce. Până la final de an, ne propunem să ajungem la 2.500 de clienți și să creștem baza de parteneri, atât platforme de e-commerce, cât și agenții de performance. Când vine vorba de investiții, luăm în calcul posibilitatea să acceptăm o parte din ofertele primite până acum, pentru a susține efortul de scalare internațională”, declară Cristian Orășanu, co-fondator Naratix.