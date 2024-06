Zabka Group a deschis primele magazine Froo în România

Unul dintre cele mai mari branduri de retail de proximitate moderne din Europa lansează un nou lanț de magazine în România. În București au fost înființate 5 magazine sub bannerul Froo.

Acesta este un brand nou în ecosistemul Grupului Żabka pe piața europeană. Grupul, care deține, printre altele, un lanț de peste 10.000 de magazine Żabka în Polonia și Maczfit, o companie lider de catering dietetic, și-a unit forțele cu DRIM Daniel Distributie în februarie anul acesta, preluând pachetul majoritar într-o companie lider de distribuție FMCG în România. Froo sunt magazine moderne echivalente cu magazinele Żabka care operează în Polonia.

Żabka Group este un ecosistem all-inclusive de magazine de proximitate, originar din Polonia, cu canale de vânzare atât fizice, cât și digitale. Produsele și serviciile sale sunt folosite zilnic de peste 3 milioane de oameni care își prețuiesc timpul și comoditatea de a face cumpărături.

Grupul Żabka din Polonia include peste 10.000 de magazine sub bannerul Żabka, magazine automatizate fără angajați Nano, soluții q-commerce și e-commerce și catering dietetic. Żabka și-a construit poziția de lider din 1998, când a înființat primul magazin în Polonia. La intrarea pe piața din România, Grupul se bazează pe o experiență de peste 25 de ani dobândită pe piața poloneză, pe cunoștințele despre comportamentul consumatorilor și know-how-ul partenerului său român DRIM Daniel Distributie - lider în distribuția FMCG în România.

„România este o piață importantă în Europa Centrală și de Est, cu o populație de peste 19 milioane de locuitori, ceea ce o face a doua cea mai mare piață de consum din regiune. Profilul de consumator similar cu cel din Polonia și perspectivele de creștere pentru piața din România au făcut din această direcție un pas firesc în extinderea Grupului Żabka. Consumatorii români apreciază magazinele mici, de proximitate, unde pot face cumpărături spontane pentru consumul imediat - motiv pentru care Froo se potrivește bine nevoilor lor, sloganul său fiind „Tot ce ai nevoie, vei găsi la Froo" – a declarat Anna Grabowska, Director General Zabka International.

O analiză a pieței din România și un sondaj realizat de Kantar în rândul consumatorilor locali a arătat că 47% dintre respondenții români chestionați preferă să facă cumpărături spontan sau impulsiv atunci când timpul le permite. Același grup de respondenți a indicat că le place să cumpere alimente din magazinele mici de proximitate. Froo își propune să răspundă nevoilor acestui grup de oameni.

Dezvoltarea antreprenoriatului local

Numele Froo se referă la ADN-ul mărcii poloneze, țară din unde provine. Zâmbetul caracteristic al lui Żabka a rămas în sigla Froo, sub literele RO - pe de o parte, aceasta este o referire la România, pe de altă parte, zâmbetul în sine este un simbol important pentru brand arătând deschidere și o abordare pozitivă față de clienți, iar numele în sine este scurt și ușor de pronunțat. Deși numele lanțului este diferit în Polonia și România, branding-ul și caracterul mărcii au rămas aceleași.

Froo Romania Retail S.R.L., companie aparținând Grupului Żabka, este responsabilă de dezvoltarea lanțului de magazine din România. Acesta își propune să susțină antreprenoriatul local, astfel încât magazinele vor funcționa sub un model de parteneriat de afaceri. Froo plănuiește să deschidă magazine în marile orașe din România, având suprafețe între 50 și 70 mp. Fiecare locație este analizată din punct de vedere al atractivității sale pentru clienți, dar și al logisticii și al potențialului de creștere. În prezent, în capitală funcționează sub bannerul Froo cinci magazine.

„În prima etapă am deschis magazine în formula friends&family, ceea ce ne-a permis să testăm soluțiile IT, sortimentul și soluțiile logistice. Am deschis apoi puncte de testare pentru clienți. Le-am cerut părerile și percepțiile despre magazinele noastre. Ne angajăm să răspundem nevoilor clienților noștri cât mai bine posibil, motiv pentru care ne îmbunătățim constant procesele și oferta. Suntem conștienți că mai avem multe de învățat, dar datorită cooperării în cadrul Grupului și experienței pe care DRIM Daniel Distribuție o are pe piața locală, putem oferi clienților o nouă experiență de cumpărături”, a declarat Radu Trandafir, Director General, Froo Romania Retail S.R.L.

În magazinele lanțului Froo, peste 80% din sortiment este format din mărci românești cunoscute și apreciate și mărci internaționale provenite de la furnizori români. Urmând exemplul pieței poloneze, Froo oferă și produse private label - gama include sandvișuri Tommy Bites, produse de prânz Good Soul și băuturi Barefruit. O gamă largă de gustări calde, cum ar fi hot dog sau cartofi prăjiți și cafea sunt, de asemenea, disponibile în toate magazinele, care operează sub bannerul Froo Bistro. O ofertă pregătită pentru clienții care doresc să-și satisfacă rapid, din mers, foamea și setea.

În toate magazinele, clienții pot returna ambalajele produselor acoperite de sistemul de depozit - cu o capacitate de 0,1 - 3 litri. Automatele de colectare (RVMs - Reverse Vending Machines) sunt disponibile în magazinele selectate pentru colectarea ambalajelor din plastic, aluminiu și sticlă. Ambalajul poate fi și lăsat la comercianți. Activitățile de colectare întreprinse de Froo sunt rezultatul Strategiei de Responsabilitate a Grupului Żabka, care include activități care promovează o economie circulară. Astfel, se respectă și reglementarile in vigoare in Romania.